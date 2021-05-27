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Четверг, 27.05.2021
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Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно

Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф

Накануне встречи Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в пятницу, 28 мая, в Сочи в белорусском Гомеле совершил посадку российский самолет.

Об этом пишут "Сильные новости".

В 10.40 четверга, 27 мая, самолет приземлился. По информации Фонтанка.ру, самолет Ту-214 принадлежит ФСБ, утром он вылетел из московского аэропорта "Внуково".

 После этого на центральной улице Гомеля заметили кортеж. Как сообщает телеграм-канал "Флагшток", Mercedes с минскими номерами и два микроавтобуса сопровождали три автомобиля с ОМОНом и ГАИ.

По неподтвержденным данным, в Гомель прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Но часть местных СМИ не подтверждают эту информацию.

Как сообщал "Телеграф",  новость о встрече Лукашенко и Путина поступила на следующий день после того, как в воскресенье, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Беларусь, Владимир Путин, Самолеты, Александр Лукашенко.
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