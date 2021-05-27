"Или подпишет все бумаги или его убьют": Пионтковский о встрече Лукашенко с Путиным

28 мая в Сочи состоится встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года. В ходе переговоров будут обсуждать в основном экономические вопросы, а также санкционную политику, которая направлена против двух государств.

Следует отметить, что новость о встрече Лукашенко и Путина поступила на следующий день после того, как в воскресенье Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с оппозиционером.

Эксперты и политологи считают, что на встрече Лукашенко будет вынужден подписать бумаги о слиянии двух стран, а также общей политики против санкций ЕС.

Известный политический аналитик Андрей Пионтковский, выразил мнение, что такого удалось избежать 23 апреля на заседании СФ, но в Сочи Лукашенко будет вынужден принять предложения Путина, или его просто уберут.

"Что только ни вытворяли эти кремлевские ***, чтобы загнать Луку Мудищева в аншлюс. На 23.04 уже назначали торжественное заседание СФ. Но ночью он опять вывернулся. Потребовалась ещё одна спецоперация. Теперь 28 мая в Сочи он или подпишет все бумаги или его просто убьют на ***", - пишет российский политолог в Twitter.

Что только ни вытворяли эти кремлевские суки, чтобы загнать Луку Мудищева в аншлюс. На 23.04 уже назначали торжественное заседание СФ. Но ночью он опять вывернулся. Потребовалась ещё одна спецоперация. Теперь 28 мая в Сочи он или подпишет все бумаги или его просто убьют на *** . — Andrei Piontkovsky (@apiontkovsky) May 27, 2021

Отметим, что экстренная посадка Ryanair вызвала резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.