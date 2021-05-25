Беларусь перешла черту: как Европа и США могут наказать Лукашенко и Путина

Режим Лукашенко заставил европейский авиалайнер изменить маршрут и совершить посадку в Минске. В результате оппозиционный журналист Роман Протасевич, находившийся на борту, был арестован. Лидеры европейских государств выступили с осуждением подобных действий белорусских властей.

"Телеграф" приводит перевод аналитической статьи "Воздушное пиратство в Беларуси: как мир должен отреагировать", размещенной на сайте Atlantic Council.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его режим пересекли еще одну черту 23 мая, когда принудили самолет гражданской авиации, летевший над территорией Беларуси из Афин в Вильнюс, изменить маршрут и совершить посадку в аэропорту Минска. Поводом для этих действий было ложное сообщение о наличии бомбы на борту авиалайнера. Для сопровождения самолета до посадки был поднят истребитель ВВС Беларуси.

Целью режима был арест блогера-диссидента по имени Роман Протасевич, который проживал за пределами Беларуси. Такие действия справедливо называют воздушным пиратством, угоном и похищением людей. Захватив оппозиционного журналиста, режим Лукашенко начал наступление на демократию. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, угрожая гражданскому авиалайнеру, режим Лукашенко совершил нападение на международный порядок, основанный на правилах.

Лукашенко и поддерживающий его режим Путина, похоже, чувствуют безнаказанность и убеждены, что Европа и Соединенные Штаты слишком отвлечены своими проблемами, чтобы ответить. Маргарита Симоньян, руководитель кремлевского пропагандистского канала RT, злорадствовала в Твиттере по поводу этого случая, сказав о Лукашенко: "Старик сделал красиво".

Но режим Лукашенко и его сторонники в Москве могли просчитаться. Через несколько часов высокопоставленные европейские должностные лица потребовали решительного ответа. Правительства Польши и Литвы, стойкие сторонники белорусского демократического движения, были первыми. Далее, не заставила себя ждать реакция президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила в тот же день, что это нападение, эти "возмутительные и незаконные" действия режима Лукашенко будут иметь последствия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал аналогичное заявление в понедельник. Обычные европейские разногласия отошли на второй план, когда Европа столкнулась с агрессией Кремля или его друзей. Один французский обозреватель с хорошими связями сказал, что европейцы - независимо от их взглядов на Лукашенко и Путина - рассматривают атаку Белоруссии на европейский авиалайнер, летевший между двумя столицами Европейского союза (ЕС), как нападение на саму Европу.

Возмущение агрессией должно вести к действиям. Какие есть варианты для ЕС, США, Великобритании и других стран?

Ответ Международной организации гражданской авиации на нападение режима Лукашенко может показаться разумным первым шагом. И он может быть большим. Запрет "Белавиа" - государственной авиакомпании Беларуси - входить в воздушное пространство ЕС и НАТО кажется уместным. Великобритания сделала это в понедельник. Также кажется разумным рекомендовать руководителям гражданской авиации ЕС (и других стран) вообще избегать воздушного пространства Беларуси, учитывая продемонстрированную угрозу. От Вильнюса до Минска не так много времени; граждане ЕС, американцы и другие люди, живущие в белорусской столице, сохранят при этом возможность путешествовать. Такие авиакомпании, как Baltic Air и венгерская Wizz Air уже заявили, что будут избегать воздушного пространства Беларуси, а Европейский совет в понедельник вечером принял такую же рекомендацию.

Новая агрессия режима, направленная на преследование диссидентов, живущих за пределами Беларуси, помимо арестов внутри страны, может потребовать еще более жесткой реакции. США, ЕС, Великобритания и другие могут наложить санкции на 3,5 миллиарда долларов, которые Национальный банк Беларуси называет государственным долгом; Беларусь выплатила государственный долг на 1,35 миллиарда долларов в конце июня 2020 года. В отличие от апрельских более сдержанных действий США в отношении государственного долга России, трансатлантические демократии должны запретить как первичную, так и вторичную торговлю новым белорусским долгом. Эта санкция должна быть связана с содержанием в Беларуси политических заключенных; если режим освободит их всех, включая Протасевича, запрет может быть снят.

Выбор трансатлантического ответа станет более сложным, если выяснится, что российские власти были причастны к захвату авиалайнера, о чем свидетельствуют многочисленные (но пока неподтвержденные) сообщения. Как и в прошлых случаях, независимые следователи (например, британская Bellingcat) могут найти доказательства причастности российских спецслужб.

Если эти сообщения верны, официальное участие России в еще одном нападении на гражданский авиалайнер (напомним, как про-российские силы на востоке Украины сбили рейс 17 Malaysia Airlines в июле 2014 года) также потребует ответа. Однако реакция гражданской авиации, такая как запрет на использование национального авиаперевозчика России "Аэрофлота" в западных аэропортах, будет дорогостоящей как для Европы и США, так и для России, учитывая почти неизбежный ответ Москвы. В качестве альтернативы Соединенные Штаты и ЕС могли бы рассматривать участие России в основном как злоупотребление разведывательными данными, помимо ее уродливой практики убийства оппонентов за рубежом. Соответствующий ответ в этом случае может включать дополнительные высылки российских шпионов и разоблачение российских операций или дополнительные санкции в соответствии с указом Байдена от 15 апреля о борьбе с внешней агрессией России.

В любом случае более долгосрочным ответом может стать усиление поддержки со стороны США и Европы журналистских расследований как внутри страны, так и за ее пределами, нацеленных на российскую аудиторию. Протасевич, как и заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный, проникая сквозь шум пропаганды, вызывает гнев Кремля. Ради той работы, которую они выполняют, мы можем действовать, чтобы продвигать дело развития демократии, которое они представляют.

Прежде всего, Запад должен действовать, чтобы прорваться через стену безнаказанности, которая, по мнению президента России Владимира Путина и его соратника Лукашенко, защищает их.