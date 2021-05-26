"Мастер и ученик": Путин и Лукашенко попали на меткую карикатуру

Художник из Нидерландов Джоп Бертрамс обнародовал карикатуру на президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Иллюстрацию на злобу дня он выложил в своем "Твиттере".

На картинке с названием "Мастер и ученик" и тегом "Люди-охотники" Путин и Лукашенко изображены с ружьями. В левой руке каждый из них держит по самолету. Путин - сбитый в 2014 году над Донецкой областью рейс МН17, а Лукашенко - самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и совершивший принудительную посадку, чтобы белорусские силовики задержали оппозиционного деятеля Романа Протасевича.

Напомним, после произошедшего Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Впрочем, появилась информация, что их самолеты над нашим государством по-прежнему летают.