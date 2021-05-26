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Белорусские самолеты продолжают летать над Украиной: опубликованы карты

Белорусские самолеты продолжают летать над Украиной: опубликованы карты
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф

Невзирая на то, что Украина официально закрыла авиасообщение с Беларусью, их самолеты над нашим государством по-прежнему летают. 

Карты, свидетельствующие об этом, опубликовал Телеграмм-канал "Украина 24/7".

Сообщается, что лайнеры "Белавиа" сообщением "Минск - Тирана" и "Могилев - Шарм-эш-Шейх" сегодня пролетели над Украиной к месту прибытия.

Впрочем, ранее сообщалось, что самолеты, направляющиеся из Минска, не долетают до пункта назначения – их разворачивают на полпути в связи с запретом авиасообщения из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Также мы писали о том, на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 350

Все по теме:

Беларусь, Самолеты, Минск, Карты, Авиасообщение с Беларусью.
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