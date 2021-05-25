Небо над Беларусью закрывается: на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск

Авиакомпании по всему миру постепенно вводят запреты на полеты в Минск, минуя воздушное пространство Беларуси в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом можно судить из расписания авиаполетов в национальном аэропорту Минск.

На данный момент полеты через столицу Беларуси не прекратили Turkish Airlines и Flydubai. В Минск с утра приземлились борты из Киева (Украина), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Анталия (Турция), Баку (Азербайджан) и др.

На данный момент отменены рейсы из Минска в Варшаву (Польша) и в Париж (Франция).

Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.

AirAstanа, Казахстан

AirBaltic, Латвия

AirFrance, Франция

AviaSolutions, Кипр

Austrian Airlines, Австрия

British Airways, Великобритания

Finnair, Финляндия

KLM, Нидерланды

KlasJet, Литва

LOT, Польша

Lufthansa, Германия

SAS, Швеция

Singapore Airlines, Сингапур

WizzAir, Венгрия

Ранее учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью, "Телеграф" рассказывал, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.