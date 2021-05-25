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Небо над Беларусью закрывается: на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск

Небо над Беларусью закрывается: на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф

Авиакомпании по всему миру постепенно вводят запреты на полеты в Минск, минуя воздушное пространство Беларуси в связи с  принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом можно судить из расписания авиаполетов в национальном аэропорту Минск.

На данный момент полеты через столицу Беларуси не прекратили Turkish Airlines и Flydubai. В Минск с утра приземлились борты из Киева (Украина), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Анталия (Турция), Баку (Азербайджан) и др.

Закрытие авиасообщения с Беларусью

На данный момент отменены рейсы из Минска в Варшаву (Польша) и в Париж (Франция).

Закрытие авиасообщения с Беларусью

Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.

  •  AirAstanа, Казахстан
  •  AirBaltic, Латвия
  •  AirFrance, Франция
  •  AviaSolutions, Кипр
  •  Austrian Airlines, Австрия
  •  British Airways, Великобритания
  •  Finnair, Финляндия
  •  KLM, Нидерланды
  •  KlasJet, Литва
  •  LOT, Польша
  •  Lufthansa, Германия
  •  SAS, Швеция
  •  Singapore Airlines, Сингапур
  •  WizzAir, Венгрия

Ранее учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью, "Телеграф" рассказывал, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Беларусь, Минск, Полеты, Авиасообщение.
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