Небо над Беларусью закрывается: на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск

Авиакомпании по всему миру постепенно вводят запреты на полеты в Минск, минуя воздушное пространство Беларуси в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом можно судить из расписания авиаполетов в национальном аэропорту Минск.
На данный момент полеты через столицу Беларуси не прекратили Turkish Airlines и Flydubai. В Минск с утра приземлились борты из Киева (Украина), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Анталия (Турция), Баку (Азербайджан) и др.
На данный момент отменены рейсы из Минска в Варшаву (Польша) и в Париж (Франция).
Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.
Ранее учитывая ситуацию с возможным закрытием авиасообщения Украины с Беларусью, "Телеграф" рассказывал, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.