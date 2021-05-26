Что происходит с самолетами Belavia, рискнувшими вылететь из Минска (фото)

Самолеты, направляющиеся из Минска, не долетают до пункта назначения – их разворачивают на полпути в связи с запретом авиасообщения из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом пишут в Telegram-канале NEXTA.

Так, борту белорусской авиакомпании "Белавиа" "Минск — Барселона" на данный момент приходится наматывать круги, сжигая топливо и постепенно возвращаясь в аэропорт вылета, то есть в Минск. Как оказалось, Польша отказалась пускать белорусский самолет в свое воздушное пространство.

Помимо этого, еще два самолета Belavia решили испытать удачу и надеются долететь до пункта назначения: первый направляется в Варшаву, второй - через Украину в Тирану.

Ранее "Телеграф" писал о том, на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск, учитывая запрет ряда европейских стран на полеты через Беларусь.

Также стало известно, как можно попасть в Украину из России в обход Минска.