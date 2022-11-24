лукашенко и трибунал: Европарламент принял резонансное решение

Непризнанного белорусского президента считают виновным в репрессиях, от которых страдают обычные граждане страны

Белорусский диктатор александр лукашенко, который лишь на днях озвучил настоящий ультиматум Украине, должен предстать перед международным трибуналом. Такое решение было принято большинство членов Европарламента во время заседания в Страсбурге в четверг, 24 ноября.

Информацию об этом сообщает издание "Хартыя 97", передает "Телеграф". Во время обсуждения проекта резолюции были озвучены имена многих политзаключенных белорусов, а также прозвучали слова осуждения нынешнего режима правления в РБ.

Документ, которое поддержало международное собрание, имеет в названии слова "продолжающиеся репрессии в Беларуси". Однако немалую роль в принятии подобного документа сыграл тот факт, что белорусская территория до сих пор используется российскими военнослужащими для атак на Украину.

"лукашенко и связанные с ним лица в равной степени ответственны за военные преступления в Украине и должны быть привлечены к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом", — читаем в тексте резолюции.

Также европейские политики поддержали полк имени Калиновского, в котором многие белорусы сражаются за свободу Украины в нынешней войне. Была упомянута и белорусская оппозиция, которая вынуждена находиться в фактическом изгнании из-за вероятных преследований, которые режим лукашенко организовывает для несогласных в самой стране.

Вполне вероятно, что Беларусь в будущем будет признана оккупированной (или де-факто таковой). Вместе с оппозицией Беларуси европейское сообщество призывает россию вывести свои войска — как с украинской, так и белорусской территории.

Добавим, что в Европарламенте также призвали лукашенко освободить Алеся Беляцкого, возглавляющего правозащитного центра "Вясна". Это хотят подвязать к приближающейся церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Напомним, что эту престижную награду в 2022 году разделили между тремя претендентами, при чем они представляют Украину, Беларусь и рф. Многих возмутил такой подход Нобелевского комитета к подбору победителей. Это привело к тому, что его представители были вынуждены объяснять свою позицию.