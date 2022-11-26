Раптово помер один із головних міністрів лукашенка

Чиновнику було 64 роки

У суботу, 26 листопада, стало відомо про смерть Володимира Макея — міністра закордонних справ Білорусі, який був одним із ключових функціонерів режиму білоруського диктатора олександра лукашенка, на якого чекає міжнародний трибунал.

Про смерть глави зовнішньополітичного відомства Білорусі повідомляє інформаційне агентство БЕЛТА (Білоруське телеграфне агентство) з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

Причини раптової смерті головного білоруського дипломата поки що не називаються. Володимиру Макею було 64 роки.

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