Украинский журналист и писатель Богдан Логвиненко сравнил российскую оккупацию украинских территорий с Голодомором (1932-1933)

Очень похожи свидетельские показания Голодомора, которых мы интервьюировали несколько лет назад, и свидетелей оккупации теперь.

Раскулачивание. В сущности, оно происходило сразу. Они просто забирали все ценное транспортные средства, бытовую технику, любые средства для жизни и развития.

Торгсин. Так во времена Голодомора называлась тогдашние ломбарды, к которым голодные и измученные люди сами приносили последнее золото и обменивали его хоть на стакан муки. Как и 90 лет назад, они давали возможность людям имитировать торговые отношения, например открывали магазины, но отдавали их другим владельцам. Те, ничего не закупая, продавали то, что там осталось, иногда обменивая еду на ценные вещи, которые сохранили люди во время обысков.

Поиск моральных чудовищ, руками которых можно совершать преступления. Тем, кто всю жизнь завидовал другим, кто воровал, сидел, дается полнота власти. Некоторые из них готовы убивать, сдавать даже ближайших, корректировать российскую артиллерию, как и 90 лет назад, когда самыми ярыми активистами по раскулачиванию становились беднейшие и самые несчастные.

Даже не воровство, а банальное уничтожение любых средств существования. Во времена Голодомора пищу просто портили, забирали даже подушки и жгли их. В селе Подлиман их танк прямо из одной точки подряд расстрелял в десяток домов. В деревне Малая Рогань расстреляли солнечные батареи. По выстрелу в каждый, чтобы точно ни одно невозможно было использовать. В Святогорске так стреляли в телевизоры в гостиницах. В каждом номере просто отверстие в экране.

Мы продолжаем дело, которое не завершили предыдущие поколения. Мировое признание р*шизма — злом, которое должно быть наконец наказано, Голодомора — никогда не заканчивавшийся геноцидом украинского народа, который просто иногда ставился на паузу.