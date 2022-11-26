Как согреться в помещении без отопления: семь советов от Минздрава

Следует поддерживать комфортную температуру в жилище и одеваться потеплее

Зима уже не за горами, а, значит, совсем скоро на нашу с вами жизнь будут непосредственно влиять снегопады и морозы. Мы хорошо выучили, как справляться с такими вызовами природы с помощью верхней одежды, однако жизнь в условиях вероятных блэкаутов, а, значит, и отключения теплоснабжения — нечто новенькое для украинцев.

В связи с этим отечественный Минздрав подобрал несколько простых, но действенных советов, которые помогут согреться в доме или квартире, даже если трубы останутся холодными. Главное, соблюдать такие рекомендации и следить за тем, чтобы другие домашние делали также.

Чем больше слоев, тем лучше. Если вы одеваетесь потеплее, то выбирайте сразу несколько вариантов согревающих вещей. Здесь в ход пойдут всевозможные вязанные вещи, уютные свитера, носки, термобелье и т.п. В случае особых холодов кутайтесь еще и в одеяло сверху.

Если вы одеваетесь потеплее, то выбирайте сразу несколько вариантов согревающих вещей. Здесь в ход пойдут всевозможные вязанные вещи, уютные свитера, носки, термобелье и т.п. В случае особых холодов кутайтесь еще и в одеяло сверху. Употребляйте горячую еду и напитки. Различные супчики, а также стандартные кофе-чай всегда помогают согреться. Конечно же, учитывайте все отключения света, поэтому позаботьтесь о наличии хорошего термоса. Если имеете газовую плиту, то сможете иметь горячую еду и чай постоянно.

Различные супчики, а также стандартные кофе-чай всегда помогают согреться. Конечно же, учитывайте все отключения света, поэтому позаботьтесь о наличии хорошего термоса. Если имеете газовую плиту, то сможете иметь горячую еду и чай постоянно. Алкоголю — нет! Несмотря на распространенный миф, алкоголь не помогает организму согреваться. Вернее, сразу после его употребления он помогает сосудам расшириться, из-за чего нам становится резко жарко. При этом внутренние органы тепло растрачивают, а вскоре назад и сужаются сосуды. Как результат — человек после алкоголя мерзнет только больше.

Максимально изолируйте комнаты. Заклейте окна, уберите лишнюю мебель от батарей, а также регулярно проверяйте, не дует ли из-под входных и балконных дверей. Если где-то найдется щель со сквозняком, ее следует "ликвидировать".

Заклейте окна, уберите лишнюю мебель от батарей, а также регулярно проверяйте, не дует ли из-под входных и балконных дверей. Если где-то найдется щель со сквозняком, ее следует "ликвидировать". Спорт равно жизнь. Ну и не только спорт, а вообще движение. Чем вы больше двигаетесь, те больше организм выделяет энергии, а, значит, и согревается. Даже если вы решите сделать простую разминку минут на 15-20, это позволит вам чувствовать себя более комфортно.

Ну и не только спорт, а вообще движение. Чем вы больше двигаетесь, те больше организм выделяет энергии, а, значит, и согревается. Даже если вы решите сделать простую разминку минут на 15-20, это позволит вам чувствовать себя более комфортно. Грелка — лучший помощник. Горячая вода, залитая в грелку, крайне помогает согреться как человеку, так и его постельному белью (что очень удобно перед сном). Если медицинской грелки нет, используйте обычные пластиковые бутылки. Однако плотно закручивайте крышки, а при необходимости — еще и обворачивайте бутылки полотенцем, чтобы не обжечься.

Горячая вода, залитая в грелку, крайне помогает согреться как человеку, так и его постельному белью (что очень удобно перед сном). Если медицинской грелки нет, используйте обычные пластиковые бутылки. Однако плотно закручивайте крышки, а при необходимости — еще и обворачивайте бутылки полотенцем, чтобы не обжечься. Грейтесь на солнышке. Если дни выдаются солнечными, то лучше всего открывать шторы. Это позволит вашему жилищу прогреться на несколько градусов, чем обычно.

Важно! А вот духовку и газовую плиту Минздрав использовать для обогрева не рекомендует. Этого стоит избегать, если не хотите отравиться угарным газом.

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