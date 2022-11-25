Оккупанты пытаются наступать на востоке и подавляют дезертирство мобилизованных: карты боев в Украине

Враг пытается атаковать на востоке и юге страны.

Кремль продолжает преследовать свои максимальные цели и делает противоречивые заявления, чтобы западные страны давили на Украину и склоняли к переговорам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки, а также обороняются на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска не проводили никаких наземных операций в Купянском направлении северо-западнее Сватового, вероятно, из-за неспособности российских войск справиться с ухудшением погодных условий. Кроме того, русские войска укрепляют оборону вдоль линии фронта в направлении Сватово и вблизи Попасной.

Россияне укрепляют тыловые районы Луганской области деморализованными, плохо обученными мобилизованными резервистами, которые, вероятно, прибыли из Херсона.

Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска держат оборону на запорожском и западно-донецком направлениях.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На юге Украины оккупанты продолжают обороняться — строят укрепления. Кроме того, продолжают обстреливать город Херсон.

Украинские войска нанесли удары по сосредоточению российской живой силы близ Пологов, Каменки, Михайловки и Энергодара Запорожской области, ранив более 100 российских военных и уничтожив 20 единиц военной техники и два состава боеприпасов.

Карта военных действий в Херсонской области

Отмечается также, что российские власти продолжают пытаться подавить протесты и дезертирство мобилизованных. Многочисленные источники сообщают, что родственники мобилизованных в возрасте от 50 лет записали обращение к президенту россии владимиру путину с просьбой вернуть их домой, поскольку мобилизация для тех, кто старше 50 лет, распространяется только на старших офицеров.

В то же время, мобилизованные жалуются на то, что военных отправляют на передовую без должной подготовки.

Напомним, как сообщал "Телеграф", один из путинских "бойцов" вернулся в россию после ранения и пролил свет на настоящее положение дел в армии агрессора.

Следует отметить, что российские оккупанты, не имея каких-либо успехов на фронте, продолжают тактику террора мирного населения и осуществляют массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины.