Заставляют обезвреживать мины ногами: путинский "воин" рассказал об использовании зеков в армии рф

Из тысячи завербованных зеков в живых остается несколько человек

Резкое сокращение числа зэков в российских тюрьмах вряд ли можно считать неожиданностью, так как отправленных на убой в Украину осужденных командование армии рф использует не только как пушечное мясо, но и просто как расходный материал, заставляя их разминировать минные поля собственными ногами.

Такой вывод напрашивается из рассказа человека, который вернулся в россию после ранения и пролил свет на настоящее положение дел в армии рф.

Его рассказ приводит у себя в Twitter российская оппозиционер Любовь Соболь.

"Поймали случайно на улице человека, который только что вернулся с войны в Украине. Говорит, что правительство РФ туповатое, а отправленными в Украину зэками разминируют мины. Полная жесть", — подписала она пост.

"Правительство немного туповатое. И не соображает, что делает. У всех вояк спросите напрямую. Я скажу за всех вояк, и они меня поддержат по любому. Нельзя этого делать", — говорит человек на видео.

По его словам, армия страны-агрессора несет страшные потери: из призванных в ходе частичной "могилизации" двухсот тысяч человек осталось от силы сто. А из завербованных в тюрьмах зеков из тысячи выживают несколько человек.

"Это вообще беспредел. Всех под тотальное уничтожение. Что они делают? Им даже оружие не дают. Они просто ходят, и разминируют ногами", — рассказывает человек, которого в комментариях насмешливо назвали "типичным героем россии".

"Мужики приезжают, а им автоматы выдают ржавые.…Они не стреляют, они просто ржавые. Вот показывают территорию – допустим, 50 метров, которая усеяна лепестками неразорвавшихся ракет. Говорят "нужно разминировать", — рассказывает "путинский герой".

При этом начальству совершенно безразлично, как будет проходить разминирование – "хоть пешком иди, хоть с лопатой". Для него важен результат.

Кроме того, участников боевых действий "кидают" на деньги – "обещали 200 тысяч, а никто ничего не заплатил".

Конечно, описанная в рассказе "героя" картина просто ужасает. Но, признаемся честно, она явно на руку украинцам, ведь чем быстрее развалится это сборище зеков и могилизованных, известное под названием "армия рф", тем быстрее враг будет изгнан с нашей земли. Даже несмотря на попытки путина привлечь к боевым действиям "бацьку" лукашенко или иностранных наемников.