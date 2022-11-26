Стягивают войска почти два месяца: оппозиционер оценил готовность к нападению из Беларуси

Оккупанты расселяются по Беларуси

Российские оккупанты не оставляют попыток втянуть в войну и Беларусь — в стране размещается военный контингент рф, проводятся совместные учения. С конца октября белорусские земли снова наводнили солдаты российской армии. Они продолжают прибывать — их размещают на полигонах по всей стране.

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал "НВ", что на территории Белоруси сейчас около 10 тысяч российских солдатов, но профессионалами их назвать сложно. Это в основном призывники и мало офицеров. Они рассредоточены по Белоруси. Он считает, что их цель — контроль над Белорусью и создание давления на общество.

Занимаются они тем же — тренируются, обучаются. При этом Беларусь не останавливает экспорт техники — путину передали более 200 единиц, танки, бронированные машины, ракеты. По оценкам Вячорки активного арсенала в стране почти не осталось. Оставшиеся танки не выглядят такими, что готовы наступать в ближайшие недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что белорусское общество не хочет вторжения в Украину, но диктатор александр лукашенко продолжает делать радикальные заявления. Европарламент считает, что он должен предстать перед трибуналом, за репрессии против жителей Беларуси.