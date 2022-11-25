лукашенко в капкане и дико боится: у Зеленского оценили ситуацию в Беларуси

Белорусское общество не желает войны, а лукашенко оказался в безвыходном положении

В Офисе президента отреагировали на скандальное высказывание белорусского диктатора александра лукашенко о войне в Украине, и заявили, что ему стоило бы помолчать.

Советник ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу высказал свою позицию относительно речей лукашенко и предположение насчет того, к чему может привести вступление Беларуси в войну в Украине.

Подоляк отметил, что не стоит обращать внимание на заявление диктаторов. А в случае лукашенко, спустя 9 месяцев после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, ему стоило бы и вовсе помолчать.

"Вот вообще помолчать. Потому что юридически, мы же с вами понимаем, что будет после конца этой войны с точки зрения ответственности Беларуси за использование ее пространства и инфраструктуры для атаки на Украину", — сказал Подоляк.

В ходе общения с российскими журналистами лукашенко заявлял, что если Украина "не остановится", то её ждет полное уничтожение. Советник ОП подчеркнул, что война может быть окончена только после того, как рф выведет с нашей страны свои войска. Однако это не вопрос Украины и сам лукашенко понимает это. Таким образом он транслирует в информационное место свои личные ужасы.

"А какие это личные ужасы? Для него очень ужасно, что он испытывает общественные настроения в Беларуси. А это не россия. Беларусь, я имею в виду белорусское общество, точно не желает никакой войны. Ибо, во-первых, это будет оккупационная война. А второе – они знают, что будут убиты. Убиты на чужой войне, на войне, которая является захватнической, классической захватнической", — добавил Михаил Подоляк.

Также советник ОП отмечает, что белорусам в этой войне предлагают выступить в роли нацистов. Сам лукашенко это тоже понимает, но он не руководит своей страной. Ею сейчас руководят российские военные и российские спецслужбы. То есть, в любом момент могут произойти теракты, государственные перевороты, а кроме того, они могут побуждать к агрессивным действиям.

"Более того, тот контингент мобилизованных, который находится в Беларуси, уже отмечается насилием в отношении местных женщин, отмечается мародерством, воровством и т.д. Но это только начало. Вы понимаете, что когда армия абсолютно "зековская", "оркская", а россия воюет "орками" – она же не воюет цивилизованно, не соблюдает обычаи и правила ведения войны", — говорит советник Офиса президента.

Не соблюдает правила ведений войны россия не только на территории Украины, но уже и на территории Беларуси. А в случае, если что-нибудь начнется в большем масштабе, то насилие, мародерства, убийства на территории Беларуси также начнутся в большем масштабе.

"лукашенко все это понимает, но он дико опасается переворотов, протестов и конечной потери понимания, что с ним будет после войны", — подытожил Подоляк.

Напомним, что еще одна страна усилила санкции против Лукашенко из-за его поддержки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.