россия готовится к обострению, известны даты, участвует и Беларусь - важные заявления от Генштаба

россия продолжает пытаться втянуть РБ в войну с Украиной

В ноябре на российско-украинской границе могут произойти обострения. К этому россия подготавливает свои войска. Вместе с тем рф может совершить теракт на беларусской АЭС, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Возможное обострение может произойти в период с 23 по 28 ноября. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой беларуси и россии", — сообщил Громов.

Он также добавил, что в эти даты могут быть провокации рф на границе.

"На фоне этого российские войска в Белгородской области должны установить минно-взрывное заграждение, чтобы не допустить так называемые "украинские ДРГ". Учитывая это, могут быть российские провокации на границе", — добавил Громов.

В связи с этим украинские военные записали обращение к белорусам. Его опубликовали на официальной странице Генштаба ВСУ. В нем наши предупреждают о возможных провокациях со стороны рф, в том числе и на белорусской АЭС.

"Спецслужбы россии готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности – АЭС "Островец", – говорят военные.

ВСУ в своем обращении заявили, что не будут совершать на территории Беларуси никаких агрессивных действий.

"Украина не считает вашу страну, тем более – ваш народ – врагом… Мы не собираемся и не планируем проводить никаких агрессивных действий на территории РБ. Это – официальная позиция Украины. Сегодня многое зависит от каждого человека, надеемся на вашу внимательность и понимание ситуации", – сказали в ГШ ВСУ.

Тем временем стало известно, сколько белорусов готовы воевать против Украины. Алексея Громова в ходе брифинга сообщил, что на сегодняшний день примерно 10-15 тысяч личного состава силовых структур РБ готовы к участию в войне на стороне рф. В первую очередь, как отмечает начальник Генштаба ВСУ, они готовы сделать из-за денег.

Напомним, что в Беларуси прошел воинский призыв, в ходе которого в армию были призваны более 6 тысяч призывников.