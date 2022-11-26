Укр

Морги и больницы переполнены: россияне несут серьезные потери по всей линии фронта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
От российской армии остаются искореженные остатки техники Новость обновлена 26 ноября 2022, 07:57
От российской армии остаются искореженные остатки техники

Враг не останавливает атаки, несмотря на серьезные потери

Россияне продолжают нести серьезные потери в Украине. Согласно последним данным Генштаба ВСУ, более 86 тысяч военных рф стали "грузом-200". Особое внимание обращают на себя потери врага в Луганской области.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, оккупанты отбирают обычные гражданские больницы, для того чтобы лечить российских раненых военных. В них медуслуги для населения на оккупированных территориях недоступны. В Красном Луче, Антраците и Лутугино в моргах — завал тел российских оккупантов, а больницы переполнены ранеными военными рф.

Все больше врагов в больницах в Запорожской области — в оккупированном Мелитополе после уничтожения склада боеприпасов оккупантов ранені более 50 человек. В Васильевском районе при таком же уничтожении складов пострадали до 130 врагов и уничтожена военная техника.

Ранее сообщалось, что на Донеччине массового гибнут и получают повреждения оккупанты, значительная часть из которых — мобилизованные. Так, за неделю со стороны Майорска в Горловку свезли около 500 раненных. Проблемы с размещением есть и на Херсонщине — в больнице Каланчака для них уже нет места

Как сообщал "Телеграф", кроме людей россия в Украине продолжает терять военную технику. Даже по скромным оценкам, число достигло 8 тысяч единиц.

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