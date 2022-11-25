Темные улицы повлияли на количество ДТП: что делать и кто виноват

Пешеходов начали штрафовать за отсутствие светоотражающих элементов

С 10 октября украинские города и деревни живут в режиме экономии электроэнергии. Выключают или приглушают даже уличные фонари и светофоры. Все эти меры напрямую влияют на движение транспорта, то есть на безопасность на дорогах. По данным Департамента патрульной полиции, количество ДТП выросло. В течение 10-23 октября в Украине погиб 51 пешеход, 38 из них — в темное время суток. Это на 25% больше, чем в предыдущие две недели, когда отключений уличного света еще не было.

Чтобы предотвратить аварии в полиции и КГГА пешеходам советуют носить светоотражающие элементы. А в Верховной Раде предлагают штрафовать тех, кто в темное время суток не будет выполнять это правило. Впрочем, к такому подходу к решению проблемы с безопасностью есть вопросы. Недовольные киевляне даже создали петиции, где предлагают не отключать светофоры на улицах с большим транспортным потоком.

Почему видимость на дорогах – это важно

Если вы видите машину, это не значит, что водитель видит вас. Особенно, если вы одеты в темные цвета. В таком случае водитель вас увидит, только подъехав в упор – 10-20 м. А это уже критическое расстояние, когда трагедии трудно избежать. Именно поэтому следует принимать базовые меры в условиях неосвещенных улиц. Речь идет об использовании светоотражающих элементов в темное время суток. Полиция и Минздрав распространили инфографику для четкого отображения комплексной информации.

В Верховной Раде предложили штрафовать пешеходов

Нардеп Владимир Крейденко зарегистрировал законопроект, предлагающий ввести ответственность для пешеходов за отсутствие светоотражающих элементов в темное время суток. По его словам, использование фликеров обязательно для пешеходов в нашем государстве уже два года – в ноябре 2020 года правительство внесло изменения в ПДД, которым закрепило такое правило. Однако до сих пор за отсутствие таких элементов не была предусмотрена ответственность.

За передвижение по проезжей части или обочине без светоотражателей или хотя бы фонарика, пешеходы понесут административную ответственность — штраф в размере трех необлагаемым налогом минимумов доходов граждан (51 гривна). Автор проекта считает, что это снизит травматизм и смертность на дорогах в шесть-восемь раз.

Особенно незаметны на дороге дети

Дети имеют более низкий рост по сравнению со взрослым, поэтому иногда становятся для водителей просто невидимыми. Сейчас в школах проводят ряд тренингов с целью ознакомления детей с ситуациями, которые могут возникать при выключении электроэнергии во время дорожного движения, в школе, дома и предоставлении ученикам актуальных базовых рекомендаций безопасности.

Одно из таких мероприятий, которое удалось посетить журналисту "Телеграфа", состоялось 18 ноября в столичном лицее № 77. Министерство Внутренних Дел Украины провели акцию на тему "Не растеряйся в темноте!".

Школьников ознакомили с ситуациями, которые могут возникать при выключении электроэнергии во время дорожного движения, в школе и дома.

"Отсутствие света и воздушные тревоги требуют от нас большей ответственности за себя и своих детей", — сказал после тренинга глава МВД Денис Монастырский.

Министр отметил, что обычная лента со светоотражающим элементом может спасти жизнь, а также обратился к родителям по вопросу обеспечения своих детей такими наклейками и лентами.

Польза от одних только светоотражающих элементов может быть преувеличена

Заявления о том, что светоотражающих элементы делают человека заметным на расстоянии 130 или 150 метров не совсем корректны. Особенно если говорить о движении в черте города. Таким мнением поделился транспортный эксперт Александр Гречко. По его словам, ближний свет фар не светит на такое расстояние. А дальний свет в городе не используют. Поэтому на расстоянии 150 метров вас точно не будет видно. Когда автомобиль едет по городу, есть много других вещей, на которые рассеивается внимание водителя. В частности, рядом есть другие автомобили и дорожные знаки.

"Кроме того, штрафовать пешеходов за нарушение правил ношения светоотражателей может быть неэффективным. Сложившаяся ситуация несколько напоминает то, что в англоязычном мире называется victim blaming. В дословном переводе это "обвинение жертвы". Безопасность на дорогах должна оставаться общей ответственностью всех участников дорожного движения. Часто не упоминают о главной причине смертности во время аварий – превышение скорости водителями автомобилей." – отмечает Гречко.

Как решить эту проблему?

Участники дорожного движения и власти должны делить равную ответственность. Таким образом, пешеходы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы остаться невредимыми. Прежде всего, быть заметными, не нарушать правила дорожного движения и быть осмотрительными.

Водители же должны предпочесть пешеходам в движении, убеждаться в безопасности маневров, соблюдать общие ПДД, и держать чистыми фары, стекло и зеркала.

В патрульной полиции предлагают ввести систему штрафных баллов для водителей

Это европейская практика, предусматривающая, что за каждое нарушение водителям будут начисляться штрафные баллы. У водителей, которые накапливают определенное количество таких баллов (т.е. систематически нарушали ПДД), могут отобрать водительские права. Об этом отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в ходе экспертной дискуссии на тему: "Безопасность дорожного движения: победы и новые вызовы в условиях войны".

"Нужно ввести это, потому что для определенных слоев общества штрафы являются незначительным наказанием, а вот штрафные баллы предоставляли бы возможность регулировать этот вопрос. Сейчас контроль действует, но эффекта от привлечения к ответственности не существует. Кроме этого, это средство нефискально, что очень важно сейчас "Война означает спад экономики и спад доходов, и это средство не будет забирать средства из семейных бюджетов… Во-вторых, это средство работает эффективно для тех 10% водителей, которые создают 90% проблем", — рассказал он.

В планах МВД сейчас расширять сеть камер автоматической фиксации, а также возобновить работу так называемых автомобилей — "фантомов", которые фиксировали бы соблюдение водителями ПДД. Систему штрафных баллов предлагается интегрировать в систему "Действие".