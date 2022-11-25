Темні вулиці вплинули на кількість ДТП: що робити та хто винен

Пішоходів почали штрафувати за відсутність світловідбивних елементів

З 10 жовтня українські міста та села живуть в режимі економії електроенергії. Вимикають або приглушують навіть вуличні ліхтарі та світлофори. Всі ці заходи напряму впливають на рух транспорту, а тобто на безпеку на дорогах. За даними Департаменту патрульної поліції, кількість ДТП зросла. Протягом 10-23 жовтня в Україні загинув 51 пішохід, 38 з них — у темний час доби. Це на 25% більше, ніж за попередні два тижні, коли відключень вуличного світла ще не було.

Щоб запобігти аваріям у поліції та КМДА пішоходам радять носити світловідбивні елементи. А у Верховній Раді пропонують штрафувати тих, хто в темну пору доби не виконуватиме це правило. Втім, до такого підходу розв’язання проблеми з безпекою є питання. Невдоволені кияни навіть створили петиції, де пропонують не вимикати світлофори на вулицях з великим транспортним потоком.

Чому видимість на дорогах – це важливо

Якщо ви бачите машину, це не означає, що водій бачить вас. Особливо, якщо ви одягнені в темні кольори. В такому випадку водій вас побачить, лише під’їхавши впритул – 10-20 м. А це вже критична відстань, коли трагедії важко уникнути. Саме тому варто вживати базові заходи в умовах неосвітлених вулиць. Йдеться про використання світловідбивних елементів у темну пору доби. Поліція та МОЗ поширили інфографіку для чіткого відображення комплексної інформації.

У Верховній Раді запропонували штрафувати пішоходів

Нардеп Володимир Крейденко зареєстрував законопроєкт, що пропонує ввести відповідальність для пішоходів за відсутність світловідбивних елементів у темну пору доби. За його словами, використання флікерів є обовʼязковим для пішоходів в нашій державі вже два роки – у листопаді 2020 року уряд вніс зміни до ПДР, яким закріпив таке правило. Однак досі за відсутність таких елементів не було передбачено відповідальності.

За пересування проїжджою частиною або узбіччям без світловідбивачів, чи хоча б ліхтарика, пішоходи понесуть адміністративну відповідальність — штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 гривня). Автор проєкту вважає, що це знизить травматизм і смертність на дорогах у шість-вісім разів.

Особливо непомітними на дорозі є діти

Діти мають нижчий ріст у порівнянні з дорослою людиною, тому іноді стають для водіїв просто невидимими. Зараз у школах проводять низку тренінгів з метою ознайомлення дітей із ситуаціями, які можуть виникати у разі вимкнення електроенергії під час дорожнього руху, у школі, вдома та надання учням актуальних базових безпекових рекомендацій.

Один з таких заходів, який вдалося відвідати журналісту "Телеграфу", відбувся 18 листопада у столичному ліцеї № 77. Міністерство Внутрішніх Справ України провели акцію на тему "Не розгубись у темряві!".

Школярів ознайомили із ситуаціями, які можуть виникати у разі вимкнення електроенергії під час дорожнього руху, у школі та вдома.

"Відсутність світла та повітряні тривоги вимагають від нас більшої відповідальності за себе та своїх дітей", — сказав після тренінгу голова МВС Денис Монастирський.

Міністр зазначив, що звичайна стрічка зі світловідбивальним елементом може врятувати життя, а також звернувся до батьків щодо питання забезпечення своїх дітей такими наліпками та стрічками.

Користь від одних лише світловідбивних елементів може бути перебільшена

Заяви про те, що світловідбивні елементи роблять людину помітною на відстані 130 або 150 метрів не зовсім коректні. Особливо якщо говорити про рух у межах міста. Такою думкою поділився транспортний експерт Олександр Гречко. За його словами, ближнє світло фар не світить на таку відстань. А дальнє світло у місті не використовують. Тому на відстані 150 метрів вас точно не буде видно. Коли автомобіль їде містом, є багато інших речей, на які розсіюється увага водія. Зокрема, поруч є інші автомобілі та дорожні знаки.

"Окрім того, штрафувати пішоходів за порушення правил носіння світловідбивачів може бути неефективним. Ситуація, яка склалася, дещо нагадує те, що в англомовному світі називається victim blaming. У дослівному перекладі це "звинувачення жертви". Безпека на дорогах має залишатися спільною відповідальністю всіх учасників дорожнього руху. Часто не згадують про головну причину смертності під час аварій – перевищення швидкості водіями автомобілів." — зазначає Гречко.

Як розв'язувати цю проблему?

Учасники дорожнього руху та влада мають ділити рівну відповідальність. Таким чином, пішоходи самі мають бути зацікавлені у тому, щоб залишитися неушкодженими. Передусім бути помітними, не порушувати правила дорожнього руху та бути обачними.

Водії ж повинні надавати пішоходам перевагу в русі, переконуватися в безпечності маневрів, дотримуватися загальних ПДР, та тримати чистими фари, скло та дзеркала.

У патрульній поліції пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв

Це європейська практика, яка передбачає, що за кожне порушення водіям нараховуватимуться штрафні бали. У водіїв, які накопичують певну кількість таких балів (тобто систематично порушували ПДР), можуть відібрати посвідчення водія. Про це зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час експертної дискусії на тему: "Безпека дорожнього руху: перемоги та нові виклики в умовах війни".

"Потрібно запровадити це, бо для певних верств суспільства штрафи є незначним покаранням, а от штрафні бали надавали б можливість регулювати це питання. Зараз контроль діє, але ефекту від притягнення до відповідальності не існує. Окрім цього, цей засіб нефіскальний, що дуже важливо зараз. Війна означає спад економіки та спад доходів, і цей засіб не буде забирати кошти з сімейних бюджетів… По-друге, цей засіб працює ефективно для тих 10% водіїв, які створюють 90% проблем", — розповів він.

У планах МВС зараз розширювати мережу камер автоматичної фіксації, а також поновити роботу так званих автомобілів — "фантомів", які б фіксували дотримання водіями ПДР. Систему штрафних балів пропонується інтегрувати в систему "Дія".