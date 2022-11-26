Як зігрітися у приміщенні без опалення: сім порад від МОЗ

Слід підтримувати комфортну температуру в оселі та одягатися тепліше

Зима вже не за горами, а отже, зовсім скоро на наше з вами життя безпосередньо впливатимуть снігопади та морози. Ми добре вивчили, як справлятися з такими викликами природи за допомогою верхнього одягу, проте життя в умовах ймовірних блекаутів, а отже, і відключення теплопостачання — щось нове для українців.

У зв’язку з цим вітчизняне МОЗ підібрало кілька простих, але дієвих порад, які допоможуть зігрітися в будинку чи квартирі, навіть якщо труби залишаться холодними. Головне, дотримуватись таких рекомендацій і стежити за тим, щоб інші домашні робили так само.

Чим більше шарів, тим краще. Якщо ви одягаєтеся тепліше, то вибирайте відразу кілька варіантів речей, що зігрівають. Тут у хід підуть всілякі в’язані речі, затишні светри, шкарпетки, термобілизна тощо. У разі особливих холодів кутайтеся ще й у ковдру зверху.

Якщо ви одягаєтеся тепліше, то вибирайте відразу кілька варіантів речей, що зігрівають. Тут у хід підуть всілякі в’язані речі, затишні светри, шкарпетки, термобілизна тощо. У разі особливих холодів кутайтеся ще й у ковдру зверху. Вживайте гарячу їжу та напої. Різні супчики, а також стандартні кави-чаї завжди допомагають зігрітися. Звичайно ж, враховуйте всі відключення світла, тому подбайте про хороший термос. Якщо маєте газову плиту, то зможете мати гарячу їжу та чай постійно.

Різні супчики, а також стандартні кави-чаї завжди допомагають зігрітися. Звичайно ж, враховуйте всі відключення світла, тому подбайте про хороший термос. Якщо маєте газову плиту, то зможете мати гарячу їжу та чай постійно. Алкоголю – ні! Незважаючи на поширений міф, алкоголь не допомагає організму зігріватися. Точніше, відразу після його вживання він допомагає судинам розширитися, через що нам стає різко жарко. При цьому внутрішні органи тепло витрачають, а незабаром назад і звужуються судини. Як результат – людина після алкоголю мерзне тільки більше.

Максимально ізолюйте кімнати. Заклейте вікна, приберіть зайві меблі від батарей, а також регулярно перевіряйте, чи не дме з-під вхідних та балконних дверей. Якщо десь знайдеться щілина зі протягом, її слід "ліквідувати".

Заклейте вікна, приберіть зайві меблі від батарей, а також регулярно перевіряйте, чи не дме з-під вхідних та балконних дверей. Якщо десь знайдеться щілина зі протягом, її слід "ліквідувати". Спорт дорівнює життя. Та й не лише спорт, а взагалі рух. Чим ви більше рухаєтеся, тим більше організм виділяє енергії, а отже, і зігрівається. Навіть якщо ви вирішите зробити просту розминку хвилин на 15-20, це дозволить вам почуватися комфортніше.

Та й не лише спорт, а взагалі рух. Чим ви більше рухаєтеся, тим більше організм виділяє енергії, а отже, і зігрівається. Навіть якщо ви вирішите зробити просту розминку хвилин на 15-20, це дозволить вам почуватися комфортніше. Грелка — найкращий помічник. Гаряча вода, залита в грілку, вкрай допомагає зігрітися як людині, так і її ліжку (що дуже зручно перед сном). Якщо немає медичної грілки, використовуйте звичайні пластикові пляшки. Однак щільно закручуйте кришки, а при необхідності ще й обгортайте пляшки рушником, щоб не обпектися.

Гаряча вода, залита в грілку, вкрай допомагає зігрітися як людині, так і її ліжку (що дуже зручно перед сном). Якщо немає медичної грілки, використовуйте звичайні пластикові пляшки. Однак щільно закручуйте кришки, а при необхідності ще й обгортайте пляшки рушником, щоб не обпектися. Грійтеся на сонечку. Якщо дні видаються сонячними, то найкраще відкривати штори. Це дозволить вашій оселі прогрітися на кілька градусів, ніж зазвичай.

Важливо! А ось духовку та газову плиту МОЗ використовувати для обігріву не рекомендує. Цього варто уникати, якщо не хочете отруїтися чадним газом.

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