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Морги та лікарні переповнені: росіяни зазнають серйозних втрат по всій лінії фронту

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Від російської армії залишаються понівечені залишки техніки
Від російської армії залишаються понівечені залишки техніки

Ворог не зупиняє атаки, незважаючи на серйозні втрати

Росіяни продовжують нести серйозні втрати в Україні. Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, понад 86 тисяч військових рф стали "вантажем-200". Особливу увагу привертають втрати ворога в Луганській області.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, окупанти відбирають звичайні цивільні лікарні для того, щоб лікувати російських поранених військових. Вони медпослуги для населення на окупованих територіях недоступні. У Червоному Лучі, Антрациті і Лутугиному в моргах — завал тіл російських окупантів, а лікарні переповнені пораненими військовими росії.

Дедалі більше ворогів у лікарнях Запорізької області — в окупованому Мелітополі після знищення складу боєприпасів окупантів поранено понад 50 осіб. У Василівському районі за такого ж знищення складів постраждали до 130 ворогів та знищено військову техніку.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині масового гинуть і зазнають пошкоджень окупанти, значна частина з яких — мобілізовані. Так, за тиждень з боку Майорська до Горлівки звезли близько 500 поранених. Проблеми із розміщенням є і на Херсонщині — у лікарні Каланчака для них уже немає місця

Як повідомляв "Телеграф", окрім людей, росія в Україні продовжує втрачати військову техніку. Навіть за скромними оцінками, число досягло 8 тисяч одиниць.

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