Успіхи ЗСУ, втрати та проблеми росії з іранськими дронами: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на понеділок, 21 листопада, видалася відносно тихою та майже без тривог, до того ж є приємні звісточки з фронту.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Останні обстріли

Увечері 20 листопада російські окупанти завдали удару по деокупованому Херсону, було близько 10 вибухів, два снаряди влучили у п'ятиповерховий будинок, легко поранило чоловіка.

Також ввечері ворог вдарив по житловому будинку у Шевченковому Куп'янського району Харківщини, під завалами можуть бути люди.

Вранці 20 листопада ворог завдав одного з найпотужніших ударів по ЗАЕС в Енергодарі, через атаку було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, електричний кабель до одного з реакторів, а також міст між іншим реактором та адміністративними будівлями. В МАГАТЕ зазначають, що "цього разу нам пощастило" і серйозного ядерного інциденту не сталося.

Успіхи на фронті

В Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів, — розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що у Луганській області ЗСУ потроху просуваються, на півдні тримають оборону і знищують потенціал ворога, а найбільш жорстокі бої тривають у Донецькій області, хоч інтенсивність і трохи знизилася через погоду.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

Відключення електроенергії

В понеділок, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, повідомляє "Укренерго".

У "Укренерго" вважають, що не факт, що українці стикнуться цього сезону з блекаутом. Але якщо він все ж таки буде, то це не стане "кінцем світу".

"Блекаут — це не якийсь кінець світу. Блекаут — це повне або значне погашення енергосистеми, після якого відразу починається її відновлення", — розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на телемарафоні.

Виробництво іранських дронів в росії

Іран хоче уникнути санкційного тиску, передавши рф креслення до своїх дронів, проте росія не зможе швидко розгорнути власне виробництво, — про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Йдеться про місяці. Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можливо на якихось потужностях, просто завезти там, де вже є обладнання, але все одно все це потребує часу. І, як ми знаємо, в росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити", — підкреслює Ігнат.

Втрати росії на війні

З початку вторгнення росія втратила в Україні більше 8 тисяч одиниць військової техніки, — такі дані оприлюднили експерти Oryx.

росія втратила вже щонайменше:

1504 танки;

718 ББМ;

1748 БМП;

154 РСЗВ;

80 ЗРК.

Більшість комплексів було знищено, частина захоплена. Підрахунок здійснювався за допомогою аналізу фото- та відеоматеріалів.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 271: росіяни зміцнюють позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру.