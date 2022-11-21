Успіхи ЗСУ, втрати та проблеми росії з іранськими дронами: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які ви могли пропустити
Ніч на понеділок, 21 листопада, видалася відносно тихою та майже без тривог, до того ж є приємні звісточки з фронту.
"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.
Останні обстріли
Увечері 20 листопада російські окупанти завдали удару по деокупованому Херсону, було близько 10 вибухів, два снаряди влучили у п'ятиповерховий будинок, легко поранило чоловіка.
Також ввечері ворог вдарив по житловому будинку у Шевченковому Куп'янського району Харківщини, під завалами можуть бути люди.
Вранці 20 листопада ворог завдав одного з найпотужніших ударів по ЗАЕС в Енергодарі, через атаку було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, електричний кабель до одного з реакторів, а також міст між іншим реактором та адміністративними будівлями. В МАГАТЕ зазначають, що "цього разу нам пощастило" і серйозного ядерного інциденту не сталося.
Успіхи на фронті
В Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів, — розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Президент Володимир Зеленський зазначає, що у Луганській області ЗСУ потроху просуваються, на півдні тримають оборону і знищують потенціал ворога, а найбільш жорстокі бої тривають у Донецькій області, хоч інтенсивність і трохи знизилася через погоду.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.
Відключення електроенергії
В понеділок, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, повідомляє "Укренерго".
У "Укренерго" вважають, що не факт, що українці стикнуться цього сезону з блекаутом. Але якщо він все ж таки буде, то це не стане "кінцем світу".
"Блекаут — це не якийсь кінець світу. Блекаут — це повне або значне погашення енергосистеми, після якого відразу починається її відновлення", — розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на телемарафоні.
Виробництво іранських дронів в росії
Іран хоче уникнути санкційного тиску, передавши рф креслення до своїх дронів, проте росія не зможе швидко розгорнути власне виробництво, — про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Йдеться про місяці. Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можливо на якихось потужностях, просто завезти там, де вже є обладнання, але все одно все це потребує часу. І, як ми знаємо, в росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити", — підкреслює Ігнат.
Втрати росії на війні
З початку вторгнення росія втратила в Україні більше 8 тисяч одиниць військової техніки, — такі дані оприлюднили експерти Oryx.
росія втратила вже щонайменше:
- 1504 танки;
- 718 ББМ;
- 1748 БМП;
- 154 РСЗВ;
- 80 ЗРК.
Більшість комплексів було знищено, частина захоплена. Підрахунок здійснювався за допомогою аналізу фото- та відеоматеріалів.
Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 271: росіяни зміцнюють позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру.