Успехи ВСУ, потери и проблемы россии с иранскими дронами: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на понедельник, 21 ноября, показалась относительно тихой и почти без тревог, к тому же есть приятные известия с фронта.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо.

Последние обстрелы

Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли удар по деоккупированному Херсону, было около 10 взрывов, два снаряда попали в пятиэтажное здание, легко ранило мужчину.

Также вечером враг ударил по жилому дому в Шевченково Купянского района Харьковщины, под завалами могут быть люди.

Утром 20 ноября враг нанес один из самых мощных ударов по ЗАЭС в Энергодаре, из-за атаки было повреждено здание для хранения радиоактивных отходов, электрический кабель до одного из реакторов, а также мост между другим реактором и административными зданиями. В МАГАТЭ отмечают, что "на этот раз нам повезло" и серьезного ядерного инцидента не произошло.

Удачи на фронте

В Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов, — рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в Луганской области ВСУ понемногу продвигаются, на юге держат оборону и уничтожают потенциал врага, а наиболее жестокие бои продолжаются в Донецкой области, хотя интенсивность и немного снизилась из-за погоды.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

Отключение электроэнергии

В понедельник, 21 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения, сообщает "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" считают, что не факт, что украинцы столкнутся в этом сезоне с блекаутом. Но если он все же будет, то это не станет "концом света".

"Блекаут — это не какой-то конец света. Блэкаут — это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление", — рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на телемарафоне.

Производство иранских дронов в россии

Иран хочет избежать санкционного давления, передав рф чертежи к своим дронам, однако россия не сможет быстро развернуть собственное производство, – об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Речь идет о месяцах. Однозначно, что это не будет быстро. Потому что развернуть возможно на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, но все равно все это требует времени. И, как мы знаем, в россии этот процесс может быть несколько затянут, может кто-то захочет на этом дополнительно еще и заработать", – подчеркивает Игнат.

Потери россии на войне

С начала вторжения россия потеряла в Украине более 8 тысяч единиц военной техники, такие данные обнародовали эксперты Oryx.

россия потеряла уже по меньшей мере:

1504 танка;

718 ББМ;

1748 БМП;

154 РСЗО;

80 ЗРК.

Большинство комплексов были уничтожены, часть захвачена. Подсчет производился с помощью анализа фото- и видеоматериалов.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война – день 271: россияне укрепляют позиции и обстреливают гражданскую инфраструктуру.