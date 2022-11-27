На фронті стане ще гарячіше: у ISW назвали причину збільшення інтенсивності боїв

Необхідно кілька днів постійного похолодання, щоб земля замерзла і пересуватися стало трохи легше

Українські військові зможуть прискоритися щодо виконання бойових завдань на східній лінії фронту завдяки погодним умовам, які днями мають значно змінитись. Найближчим часом очікується серйозне похолодання, що вплине на замерзання землі та припинення регулярних та рясних дощів на Донбасі. На жаль, зіграє це і на руку ворогові.

Такий прогноз дають фахівці американського Інституту вивчення війни, повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що обидві воюючі армії дійсно зможуть якісніше організовувати бойові операції, коли про свої права в регіоні заявить зима.

Найбільше ситуація може змінитися на ділянці фронту в районі Бахмута, Сватова та Вугледара. Зараз у цьому місці більшість бойових дій гальмується через сильні опади, що розм’якшують ґрунт, в якому, відповідно, грузнуть і солдати, і техніка.

"Прогнозується зниження температури по всій Україні протягом наступного тижня, що, ймовірно, спричинить замерзання землі і прискорить темп бойових дій, оскільки збільшиться мобільність обох сторін", — пишуть аналітики ISW.

Цілком імовірно, що для відновлення інтенсивних боїв і бійцям ЗСУ, і російським окупантам знадобиться кілька днів — допоки земля остаточно не замерзне і по ній можна буде вільно пересуватися важкою технікою. При цьому фахівці зазначають, що й досі незрозуміло, чи готує хоч якась із воюючих сторін наступальні чи контрнаступальні операції у зв’язку зі зміною погоди.

Більш детально про те, як зміниться погода і як це можуть користуватися для себе ЗСУ, "Телеграф" розповідав в окремому матеріалі.

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