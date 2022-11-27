На північ України насуваються морози та снігопади, а на Донбасі погода приходить на допомогу ЗСУ

Кияни попросили не виїжджати на власних авто під час снігопаду

Незважаючи на обіцянку народного синоптика Стаса Щедріна про те, що на вихідних "зимою не буде і пахнути ", погода вкотре виявила свій характер, і в неділю, 27 листопада, у Києві, синоптики прогнозують снігопади та морозну погоду, а тому місцева влада попередила водіїв та пішоходів бути обережними на дорозі.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Снігопади розпочнуться з неділі, 27 листопада. Далі мокрий сніг із дощем очікується у понеділок, 28 листопада. Починаючи з середини наступного тижня, 30 листопада – 1 грудня, похолодає до -2°C вдень та -5 градусів у нічний час.

"По можливості не виїжджайте на власні авто під час снігопаду. Пішоходів просимо бути обачними, користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби", — йдеться у повідомленні КМДА.

При цьому погода погіршиться не лише у столичному регіоні, а й в деяких інших областях.

"У ніч на 27 листопада в Карпатах і Житомирській області очікується сильне похолодання температура повітря в цих регіонах впаде до -10-14", — пише в соціальній мережі Станіслав Щедрін, який різко змінив свою думку, публікуючи карту "смуг холоду".

Карта Станіслава Щедріна

У той же час на Донбасі погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман і сльота — це дуже сильно пригальмує атакуючі дії будь-якої сторони. На Бахмутському та Авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян ", — каже Череватий.

За його словами, спочатку колісна техніка вже фактично не може ходити полями та деякими дорогами. Якщо опади будуть далі, то тяжко стане і гусеничній техніці. До речі, саме танки та БМП є головними на полі бою у плані атакуючих дій.

"Тому, безперечно, погіршення погодних умов може вплинути і дуже серйозно на перебіг бойових дій", — резюмував Черевий.

Фрагмент Національного телемарафону

Надалі невеликі мінуси протримаються у столичному регіоні протягом першої декади грудня – такий прогноз дає ресурс "Ну й погода".

Погода в Києві на найближчі 2 тижні

На один-два градуси буде холодніше на заході країни.

Погода наступного тижня на заході країни

Практично ідентичною буде погода у центральних областях.

Погода в центральних областях наступного тижня

Значно тепліше буде на півдні.

Погода на наступні 2 тижні в південному регіоні

У той же час, ближче до новорічного періоду в нашу країну прийдуть сильні морози.