На північ України насуваються морози та снігопади, а на Донбасі погода приходить на допомогу ЗСУ
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Кияни попросили не виїжджати на власних авто під час снігопаду
Незважаючи на обіцянку народного синоптика Стаса Щедріна про те, що на вихідних "зимою не буде і пахнути ", погода вкотре виявила свій характер, і в неділю, 27 листопада, у Києві, синоптики прогнозують снігопади та морозну погоду, а тому місцева влада попередила водіїв та пішоходів бути обережними на дорозі.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Снігопади розпочнуться з неділі, 27 листопада. Далі мокрий сніг із дощем очікується у понеділок, 28 листопада. Починаючи з середини наступного тижня, 30 листопада – 1 грудня, похолодає до -2°C вдень та -5 градусів у нічний час.
"По можливості не виїжджайте на власні авто під час снігопаду. Пішоходів просимо бути обачними, користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби", — йдеться у повідомленні КМДА.
При цьому погода погіршиться не лише у столичному регіоні, а й в деяких інших областях.
"У ніч на 27 листопада в Карпатах і Житомирській області очікується сильне похолодання температура повітря в цих регіонах впаде до -10-14", — пише в соціальній мережі Станіслав Щедрін, який різко змінив свою думку, публікуючи карту "смуг холоду".
У той же час на Донбасі погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
"Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман і сльота — це дуже сильно пригальмує атакуючі дії будь-якої сторони. На Бахмутському та Авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян ", — каже Череватий.
За його словами, спочатку колісна техніка вже фактично не може ходити полями та деякими дорогами. Якщо опади будуть далі, то тяжко стане і гусеничній техніці. До речі, саме танки та БМП є головними на полі бою у плані атакуючих дій.
"Тому, безперечно, погіршення погодних умов може вплинути і дуже серйозно на перебіг бойових дій", — резюмував Черевий.
Надалі невеликі мінуси протримаються у столичному регіоні протягом першої декади грудня – такий прогноз дає ресурс "Ну й погода".
На один-два градуси буде холодніше на заході країни.
Практично ідентичною буде погода у центральних областях.
Значно тепліше буде на півдні.
У той же час, ближче до новорічного періоду в нашу країну прийдуть сильні морози.