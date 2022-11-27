На север Украины надвигаются морозы и снегопады, а на Донбассе погода приходит на помощь ВСУ

Киевлян попросили не выезжать на собственных авто во время снегопада

Несмотря на обещание народного синоптика Стаса Щедрина о том, что на выходных "зимой не будет и пахнуть", погода в очередной раз проявила свой нрав и в воскресенье, 27 ноября, в Киеве, синоптики прогнозируют снегопады и морозную погоду, а потому местные власти предупредили водителей и пешеходов быть осторожными на дороге.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрация (КГГА).

Снегопады начнутся с воскресенья, 27 ноября. Дальше мокрый снег с дождем ожидается в понедельник, 28 ноября. Начиная с середины следующей недели, 30 ноября – 1 декабря, похолодает до -2°C днем и -5 градусов в ночное время.

"По возможности не выезжайте на собственные авто во время снегопада. Пешеходов просим быть осмотрительными, пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток", — говорится в сообщении КГГА.

Об ухудшении погодных условий сообщили и в Укргидрометцентре.

При этом погода ухудшится не только в столичном регионе, но в и других областях.

"В ночь на 27 ноября в Карпатах и Житомирской области ожидается сильное похолодание температура воздуха в этих регионах упадет до -10-14", — пишет в социальной сети резко изменивший свое мнение Станислав Щедрин, публикуя карту "полос холода".

Карта Станислава Щедрина

В то же время на Донбассе ухудшение погодных условий на Донбассе может существенно приостановить атаки оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Несомненно, если будут большие дожди, туман и слякоть — это очень сильно притормозит атакующие действия любой стороны. На Бахмутском и Авдеевском направлении это приостановит атаки россиян", — говорит Череватый.

По его словам, изначально колесная техника уже фактически не может ходить по полям и некоторым дорогам. Если осадки будут дальше, то тяжело станет и гусеничной технике. К слову, именно танки и БМП являются главными на поле боя в плане атакующих действий.

"Поэтому, несомненно, ухудшение погодных условий может повлиять и очень серьезно на ход боевых действий", – резюмировал Череватый.

Фрагмент Национального телемарафона

В дальнейшем небольшие минусы продержатся в столичном регионе в течение первой декады декабря – такой прогноз дает ресурс "Ну и погода".

Погода в Киеве на ближайшие 2 недели

На один градус холоднее будет на западе страны.

Погода на следующую неделю на западе страны

Практически идентичной будет погода в центральных областях.

Погода в центральных областях на следующей неделе

Значительно теплее будет на юге.

Погода на следующие 2 недели в южном регионе

В то же время ближе к новогоднему периоду в нашу страну придут сильные морозы.