С дождями, сменяющимися морозами: каким будет декабрь в Украине
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В декабре ожидается много осадков
Несмотря на небольшие морозы, которые придут в Украину в начале декабря, в целом первый месяц зимы обещает быть относительно теплым, а сильные морозы согласно прогнозам придут в нашу страну лишь ближе к новогоднему периоду.
Как информирует Гисметео, наиболее прохладным декабрь будет в восточных областях, а наиболее теплым на юге. Тем не менее периода морозов стоит ждать и в центральных областях.
Для жителей запада синоптики сильных дневных морозов не прогнозируют, однако ночью стоит ждать стабильных "минусов". Ясная погода в декабре ожидается лишь в первой декаде месяца, после чего облака скроют солнце и дождливый период будет продолжаться практически до конца года, где его сменят снегопады.
В центральных столбик термометра опустится в область ниже ноля уже с первых дней декабря. Однако к средине месяца туда придет потепление, которое продлится почти две недели, однако, как и в других областях, ближе к концу месяца там стоит ждать настоящей зимы.
Подобная картина будет наблюдаться и в восточных областях, где солнечных дней до конца года будет очень мало. При этом, согласно ожиданиям синоптиков в конце месяца именно туда придут наиболее лютые морозы.
Что касается южных областей, то там декабрь будет весьма теплым, а в начале третьей декады столбик термометра и вовсе может подняться выше +10 градусов.
Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич специально для Телеграфа дал детальный прогноз погоды на конец ноября.