С дождями, сменяющимися морозами: каким будет декабрь в Украине

В декабре ожидается много осадков

Несмотря на небольшие морозы, которые придут в Украину в начале декабря, в целом первый месяц зимы обещает быть относительно теплым, а сильные морозы согласно прогнозам придут в нашу страну лишь ближе к новогоднему периоду.

Как информирует Гисметео, наиболее прохладным декабрь будет в восточных областях, а наиболее теплым на юге. Тем не менее периода морозов стоит ждать и в центральных областях.

Для жителей запада синоптики сильных дневных морозов не прогнозируют, однако ночью стоит ждать стабильных "минусов". Ясная погода в декабре ожидается лишь в первой декаде месяца, после чего облака скроют солнце и дождливый период будет продолжаться практически до конца года, где его сменят снегопады.

В центральных столбик термометра опустится в область ниже ноля уже с первых дней декабря. Однако к средине месяца туда придет потепление, которое продлится почти две недели, однако, как и в других областях, ближе к концу месяца там стоит ждать настоящей зимы.

Подобная картина будет наблюдаться и в восточных областях, где солнечных дней до конца года будет очень мало. При этом, согласно ожиданиям синоптиков в конце месяца именно туда придут наиболее лютые морозы.

Что касается южных областей, то там декабрь будет весьма теплым, а в начале третьей декады столбик термометра и вовсе может подняться выше +10 градусов.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич специально для Телеграфа дал детальный прогноз погоды на конец ноября.