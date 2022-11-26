"Вакханалия тепла" на выходных и первые морозы: какой будет погода в ближайшие две недели

Пока что в Украине поступает теплый воздух, но долго "температурная идиллия" не продлится

Похоже, уходящий ноябрь решил устроить украинцам "вакханалию тепла": в страну продолжит поступать влажный и тёплый воздух субтропического происхождения из районов Закавказья, и погода никоим образом не будет напоминать суровые метеоусловия последнего месяца осени. Но продлится это, к сожалению, недолго.

Итак, в субботу, 26 ноября, в западных областях в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днём местами небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с, в Карпатском регионе переменных направлений, 1 – 6 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -1…+4 °С. Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич.

А в северной части страны, по его мнению, ожидается облачная погода. Пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём 0…+5 °С.

В центральных областях также облачная погода. Ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ветер северный / северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С.

На юге Украины ожидается влажная и тёплая погода. Пройдут умеренные дожди. В Приазовье туманы. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +5…+10 °С.

В восточных областях без существенных осадков, только на Харьковщине местами пройдут небольшие осадки (преимущественно дождь с мокрым снегом). Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +3…+8 °С.

В воскресенье, 27 ноября, на западе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Только в Прикарпатье и Карпатах небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -2…+3 °С.

В северных областях облачно и сыро. В течение суток ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в течение суток -1…+4 °С.

В центральных областях пройдут осадки преимущественно в виде дождя с постепенным прекращением во второй половине дня. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на северный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+6 °С.

В южной части местами пройдут дожди (в Запорожской и Херсонской областях). Ветер преимущественно северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, в Приазовье +3…+8 °С. Днём воздух прогреется до +4…+9 °С.

На востоке Украины в течение суток пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1…+6 °С.

Но так как все хорошее имеет привычку завершаться, то и необычно "весеннюю" погоду с 1 декабря сменят холода, предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, снижение температуры воздуха составит 2-4 градуса.

На похолодание с началом декабря намекают и на сайте GisMeteo.

По мнению специалистов, в Киеве и области погода начнет "портиться" с последних дней ноября.

В западных областях "минус" станет ощутимым к концу первой недели декабря.

В центральном регионе мороз начнет "кусаться" также к концу первой календарной недели последнего месяца года.

И даже южные области не смогут "разминуться" с похолоданием, которое усилиться благодаря пронизывающим ветрам.

Напомним, что ранее синоптики предположили, какому региону "не повезет" с погодой в декабре. Правда, позже они немного скорректировали свой прогноз, и жители Днепра, Полтавы и Запорожья смогли вздохнуть с облегчением.