"Тропики" на Михаила и "собачий холод" до минус 15 в декабре: назван регион, которому "не повезет" с погодой (и это не север)

Погода до 19 декабря будет более-менее стабильной

Обещанное синоптиками потепление будет вызвано заходом в Украину южного циклона.

Такое пояснение дает синоптик Наталья Диденко.

Циклон принесет в некоторые области дожди с мокрым снегом. Речь идет, в частности, о западных, центральных и части южных областей.

"Температура воздуха невероятна в своих контрастах. На западе и севере от -2 до +2, в центральных областях +8+14 градусов (в Винницкой области около нуля), в восточных областях +10…+18 градусов, на юге +15…+20 градусов! Возможен в понедельник мокрый снег и ледяной дождь", — прогнозирует специалист.

С мнением Натальи Диденко согласен ее коллега Станислав Щедрин.

"Завтра в Украину поступит значительное короткое потепление до +20. В западных и северных областях ожидаются снегопады с переходом в дождь, температура составит от -3-0 до +1+3. На остальной территории страны пройдут дожди, В центре и на востоке столбики термометров будут показывать в пределах от +1+3 ночью и до +8+13 днем, в Крыму потеплеет до +20, в дальнейшем снова похолодание до -1+6", — пишет он в социальной сети.

Но уже во вторник, 22 ноября, в результате поступления более холодного воздуха с северо-запада, в Украине постепенное понижение температуры до -3…+2 °С, в южных, центральных и восточных областях +2…+7 °С. Ожидается постепенное прекращение осадков и явления, только в восточной части и в Приазовье пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 м/с. Такой прогноз приводит синоптик Игорь Кибальчич.

В среду, 23 ноября, по всей территории Украины установится поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман в северных, центральных и южных областях. Ветер преимущественно северо-западный, в западной части юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1 °С, днём -2…+3 °С, в южной и западной части +2…+7 °С.

В четверг, 24 ноября, сохранится влияние антициклона, поэтому погода ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём 0…+5 °С, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье +6…+11 °С.

В пятницу, 25 ноября, в результате активизации циклонической деятельности, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С в северных и западных областях, +4…+9 °С. Днём воздух прогреется до +5…+10 °С, в западной части -1…+4 °С.

На выходные, 26 – 27 ноября, за счёт влияния "ложбины" с Чёрного моря, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. На остальной части Украины без существенных осадков. Ветер восточный / северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0 °С, днём +4…+9 °С.

В дальнейшем погода в большинстве регионов сохранит свой характер – ни резких похолоданий, ни чувствительных повышений – такие себе "танцы около нуля". Первые чувствительные "минусы" в столице прогнозируются только 4 декабря.

Не эти же дни придется и снижение температуры в западных областях.

Меньше всех повезет центральному региону: там с середины декабря ожидается очень "солидный" минус.

В южных областях — без резких колебаний температурного столбика.

Напомним, что согласно прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, в северные регионы страны зима придет по календарю – в первые недели декабря. Что касается приморских областей, то в текущем году зима с соответствующими температурными показателями здесь вообще может и не наступить.