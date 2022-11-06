В ожидании "снежного апокалипсиса": какой будет погода в ближайшие дни

"Официальные" синоптики пока не склонны разделять мнение о резком похолодании

По причине того, что в ближайшие дни Украина будет пребывать в области высокого атмосферного давления, количество осадков будет незначительным.

В то же время именно сегодня, 6 ноября, день будет более холодным. Таким мнением поделилась в социальной сети синоптик Наталья Диденко. Она уверена, что дожди пройдут в западных областях, Винницкой, Житомирской, вечером дойдут до Киевщины. На остальной территории Украины без осадков.

"Ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем ​​+4 …+9 градусов. Теплейший воздух зависнет еще на юге и западе Украины, +9+14 градусов, в Крыму до +16 градусов", — пишет она.

Погода в Украине в воскресенье, 6 ноября

Выводы Натальи поддерживают специалисты сайта Метеонова. По их мнению, первые два дня следующей недели будут в Киеве более холодными, затем температура чуть поднимется.

Погода в Киеве на неделю

В западных областях температура будет на пару градусов выше.

Погода в западных областях.

В центральном регионе небольшое "потепление" ожидается к концу недели.

Центральный регион останется без дождей.

На юге страны также ждем повышения температуры.

В южныг областях метеоситуация остается ровной

Никакого страшного похолодания, которое обещал народный синоптик Стас Щедрин, пока что не предвидится. Но до середины месяца, конечно, есть еще время.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич (кандидат географических наук) также пока не говорит о резком изменении погоды.

По его словам, в западных областях среднемесячная температура ожидается в пределах +4,4…+6,5 °С (что выше нормы на 1,5 – 2,0 °С выше средних многолетних показателей). Суммарное количество осадков прогнозируется в районе 37 – 65 мм, что в пределах нормы.

В северной части страны среднемесячная температура составит +2,7…+4,0 °С (выше нормы на 1,5 — 1,7 °С). Количество осадков ожидается 40 – 46 мм, что около нормы.

В центральных областях средняя температура за ноябрь прогнозируется около +3,5…+4,4 °С, что на 1,5 – 2,0 °С выше средних значений. Количество осадков составит 38 – 41 мм (в пределах нормы).

На юге Украины средняя температура ожидается в районе +5,2…+8,0 °С, что на 1,5 – 2,0 °С выше нормы. Сумма осадков ожидается в пределах 34 – 42 мм, что на 10 – 15% больше нормы.

В восточной части Украины средняя температура за ноябрь окажется в пределах +3,0…+3,5 °С, что на 1 – 1,5 °С выше средних многолетних показателей. Сумма осадков ожидается в пределах 40 – 43 мм (около нормы).

В то же время в ближайшие дни украинцы смогут порадоваться более-менее комфортной погоде и погожим дням. А там, возможно, все циклоны-антициклоны с их холодами и дальше будут обходить нашу страну стороной.