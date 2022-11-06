В очікуванні "снігового апокаліпсису": якою буде погода найближчими днями

"Офіційні" синоптики поки що не схильні розділяти думку про різке похолодання

Через те, що найближчими днями Україна перебуватиме в області високого атмосферного тиску, кількість опадів буде незначною.

Водночас саме сьогодні, 6 листопада, день буде холоднішим. Такою думкою поділилася у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко. Вона впевнена, що дощі пройдуть у західних областях, Вінницькій, Житомирській, а увечері дійдуть до Київщини. На решті території України без опадів.

"Вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4...+9 градусів. Найтепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9+14 градусів, у Криму до +16 градусів", — пише вона.

Погода в Україні в неділю, 6 листопада

Висновки Наталії підтримують спеціалісти сайту Метеонова. На їхню думку, перші два дні наступного тижня будуть у Києві холоднішими, потім температура трохи підніметься.

Погода у Києві на тиждень

У західних областях температура буде на пару градусів вищою.

Погода у західних областях.

У центральному регіоні невелике потепління очікується до кінця тижня.

Центральний регіон залишиться без дощів.

На півдні країни також чекаємо на підвищення температури.

У південних областях метеоситуація залишається рівною

Жодного страшного похолодання, яке обіцяв народний синоптик Стас Щедрін, поки що не передбачається. Але до середини місяця, звісно, є ще час.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич (кандидат географічних наук) також поки що не говорить про різку зміну погоди.

За його словами, у західних областях середньомісячна температура очікується в межах +4,4…+6,5 °С (що вище за норму на 1,5 – 2,0 °С вище за середні багаторічні показники). Сумарна кількість опадів прогнозується у районі 37 – 65 мм, що у межах норми.

У північній частині країни середньомісячна температура становитиме +2,7…+4,0 °С (вища за норму на 1,5 — 1,7 °С). Кількість опадів очікується 40 – 46 мм, що за норми.

У центральних областях середня температура за листопад прогнозується близько +3,5 ... +4,4 ° С, що на 1,5 — 2,0 ° С вище середніх значень. Кількість опадів становитиме 38 – 41 мм (у межах норми).

На півдні України середня температура очікується в районі +5,2…+8,0 °С, що на 1,5 – 2,0 °С вище за норму. Сума опадів очікується не більше 34 – 42 мм, що у 10 – 15% більше норми.

У східній частині України середня температура за листопад виявиться в межах +3,0…+3,5 °С, що на 1 – 1,5 °С вище за середні багаторічні показники. Сума опадів очікується не більше 40 – 43 мм (близько норми).

Водночас найближчими днями українці зможуть порадіти більш-менш комфортній погоді та погожим дням. А там, можливо, всі циклони-антициклони з їхніми холодами й надалі обходитимуть нашу країну стороною.