В очікуванні "снігового апокаліпсису": якою буде погода найближчими днями
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"Офіційні" синоптики поки що не схильні розділяти думку про різке похолодання
Через те, що найближчими днями Україна перебуватиме в області високого атмосферного тиску, кількість опадів буде незначною.
Водночас саме сьогодні, 6 листопада, день буде холоднішим. Такою думкою поділилася у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко. Вона впевнена, що дощі пройдуть у західних областях, Вінницькій, Житомирській, а увечері дійдуть до Київщини. На решті території України без опадів.
"Вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4...+9 градусів. Найтепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9+14 градусів, у Криму до +16 градусів", — пише вона.
Висновки Наталії підтримують спеціалісти сайту Метеонова. На їхню думку, перші два дні наступного тижня будуть у Києві холоднішими, потім температура трохи підніметься.
У західних областях температура буде на пару градусів вищою.
У центральному регіоні невелике потепління очікується до кінця тижня.
На півдні країни також чекаємо на підвищення температури.
Жодного страшного похолодання, яке обіцяв народний синоптик Стас Щедрін, поки що не передбачається. Але до середини місяця, звісно, є ще час.
Водночас синоптик Ігор Кібальчич (кандидат географічних наук) також поки що не говорить про різку зміну погоди.
За його словами, у західних областях середньомісячна температура очікується в межах +4,4…+6,5 °С (що вище за норму на 1,5 – 2,0 °С вище за середні багаторічні показники). Сумарна кількість опадів прогнозується у районі 37 – 65 мм, що у межах норми.
У північній частині країни середньомісячна температура становитиме +2,7…+4,0 °С (вища за норму на 1,5 — 1,7 °С). Кількість опадів очікується 40 – 46 мм, що за норми.
У центральних областях середня температура за листопад прогнозується близько +3,5 ... +4,4 ° С, що на 1,5 — 2,0 ° С вище середніх значень. Кількість опадів становитиме 38 – 41 мм (у межах норми).
На півдні України середня температура очікується в районі +5,2…+8,0 °С, що на 1,5 – 2,0 °С вище за норму. Сума опадів очікується не більше 34 – 42 мм, що у 10 – 15% більше норми.
У східній частині України середня температура за листопад виявиться в межах +3,0…+3,5 °С, що на 1 – 1,5 °С вище за середні багаторічні показники. Сума опадів очікується не більше 40 – 43 мм (близько норми).
Водночас найближчими днями українці зможуть порадіти більш-менш комфортній погоді та погожим дням. А там, можливо, всі циклони-антициклони з їхніми холодами й надалі обходитимуть нашу країну стороною.