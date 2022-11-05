Чи чекати на сильні холоди: прогноз погоди на першу половину листопада

На погодні умови в країні впливатимуть різні антициклони

Через нестабільну ситуацію з енергетичною системою країни, яка страждає від ударів росіян, багато українців переживають, наскільки холодним видасться листопад. Попри те, що деяким регіонам випадання снігу все ж прогнозують, перша половина місяця видасться досить помірною у плані погоди.

Як повідомляє "Телеграф", в основному на те, що відбуватиметься за вікном, впливатимуть два антициклони. Один із них уже "взаємодіє" з Україною — зародившись у районі Ладозького озера, його гребінь розтягується від Туреччини і до нашої країни. Десь до другої декади листопада ми відчуємо вплив антициклону з боку Польщі, який і визначатиме погоду надалі.

Найближчі 10-12 днів особливих холодів не передбачається, атмосферні процеси будуть досить спокійними. Температура, згідно з прогнозами, триматиметься вище за традиційну листопадову норму. Особливо це відчують мешканці західних та південних областей: тут середньодобова температура перевищуватиме звичну на 5-7 градусів.

Температурна карта Європи на перші дні листопада

На півночі стовпчики термометрів подекуди можуть фіксувати невеликі морози — 1-4 градуси нижче за нуль, у нічний період. Загалом більшість регіонів вдень прогріватиметься від 2 до 8 градусів. При цьому на заході та півдні, а також у Криму температура здатна піднятися від 13 до 18°С.

У зв’язку з дією антициклонів, а отже, високого атмосферного тиску, кількість опадів буде невеликою. Помірні дощі очікуються на Правобережжі 6-7, а також 11 листопада. На решті території опади малоймовірні. Слід підкреслити, що вночі та в першій половині дня окремі регіони можуть спостерігати стандартні для осені тумани.

Перший сніг до середини місяця малоймовірний (за винятком високогір’я Карпат). При цьому "Телеграф" вже розповідав, жителям яких регіонів і коли орієнтовно слід очікувати на такий вид опадів.

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