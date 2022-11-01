Майже бабине літо? Українцям розповіли, якою буде погода в листопаді

Ця осінь є набагато теплішою, ніж зазвичай

Погодні умови цієї осені здивували українців, адже щороку погода в цей період вже далека від літньої. Однак навіть у листопаді, який зазвичай є морозним і часто характеризується опадами у виді снігу, не слід очікувати серйозних морозів.

Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі українському виданню "НВ". За його словами, у першу половину листопада в Україні очікується тепла та суха погода, вдень стовпчики термометрів підніматимуться подекуди до +10 +15 градусів. При цьому останній місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай, на 1,5 — 2 градуси, хоча можливі й перепади температур. Загалом, навряд чи погода буде морозною тривалий час.

"До 7 листопада буде малохмарна, сонячна погода, і для цієї пори року досить тепла: +10 +15 градусів вдень та +3 +8 вночі… Принаймні в першій декаді останнього місяця осені снігу не буде, а буде тепло і без опадів", — пояснив метеоролог.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик також розповів, якою буде погода в Україні протягом зими 2022-2023 років.