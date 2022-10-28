Коли Україну накриють морози: синоптики дали прогноз

У листопаді очікується перший сніг

З листопада в Україні очікується значно погіршення погоди. Якщо жовтень радував теплом, то останній місяць осені буде переважно холодним. Синоптики розповіли, чого чекати від погоди.

Прогноз із книги "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня говорить про те, що в листопаді Україну накриють морози та вже очікується перший сніг, передає РБК-Україна.

Синоптик Станіслав Щедріна прогнозує, що початок листопада буде відносно теплим, іноді можуть бути дощі. Але вже після 7-9 числа з великою ймовірністю в Україну прийдуть морози. Мінусова температура подекуди може триматися навіть удень. У другій декаді листопада варто очікувати на перший сніг. Він буде по всій країні, крім півдня. Третя декада листопада також буде морозною. Похолодання буде ще сильнішим, але опадів стане менше.

За даними сайту Gismeteo, перший сніг у столиці очікується у середині листопада, а протягом усього місяця будуть часті дощі та дощі зі снігом. Але температура повітря не опускатиметься нижче 0 градусів вдень.

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