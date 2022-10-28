Когда Украину накроют морозы: синоптики дали прогноз

В ноябре ожидается первый снег

С ноября в Украине ожидается значительно ухудшение погоды. Если октябрь радовал теплом, то последний месяц осени будет преимущественно холодным. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды.

Прогноз из книги "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня говорит о том, что в ноябре Украину накроют морозы и уже можно ожидать первый снег, передает РБК-Украина.

Синоптик Станислав Щедрина прогнозирует, что начало ноября будет относительно теплым, иногда могут быть дожди. Но уже после 7-9 числа с большой вероятностью в Украину придут морозы. Минусовая температура кое-где может держаться даже днем. Во второй декаде ноября стоит ожидать первый снег. Однако будет он везде, кроме юга. Третья декада ноября также будет морозной. Похолодание будет еще сильнее, но осадков станет меньше.

По данным сайта Gismeteo, первый снег в столице ожидается в середине ноября, а на протяжении всего месяца будут частые дожди, а также дожди со снегом. Но температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов днем.

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Ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что украинцам рассказали, ждать ли сильных морозов зимой 2022-2023.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2023 года.