Зима 2022-2023: украинцам рассказали, ждать ли сильных морозов

В этом году зима будет теплее среднестатистической на 2-3 градуса

Украинцы уже настроены на то, что впереди их ждет тяжелая зима. Не исключается, что в эту холодную пору в связи с войной могут быть перебои с электроэнергией и отоплением. Однако немаловажную роль играет и то, какой в этот период будет погода за окном.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что зима в этом году не будет слишком холодной и слишком снежной, передает НВ.

По его словам, зима 2022-2023 будет теплее среднестатистической на несколько градусов. Стоит также ожидать и снега. Количество осадков будет в пределах среднестатистических характеристик, а временами даже меньше. Снежный покров будет оставаться примерно на относительно длительные периоды — одну или две недели на всей территории Украины за исключением юга, там он будет иногда.

Метеорологическая зима начнется в первой декаде декабря, отмечает Билык. То есть температура начнет падать ниже 0°C. Это больше касается западных, а также северных регионов страны. Не исключается, в этом году в приморских регионах она может не наступить.

Также начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра подчеркнул, что самым холодным месяцем этой зимой будет февраль, а самым тёплым — декабрь.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, чего ждать украинцам от погоды в ноябре.

Также "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце зимы.