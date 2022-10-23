Первые морозы уже на горизонте: чего ждать украинцам от погоды в ноябре

Чего ждать от погоды в ноябре

Относительно теплый октябрь в Украине приближается к завершению, а ему на смену вскоре придет прохладный и дождливый ноябрь.

Как говорится в прогнозе Гисметео, дневные морозы ближе к концу ноября тоже будут, однако недолго и не везде. В целом последний месяц осени в Украине будет в основном пасмурным и с большим количеством осадков, как в виде дождей, так и в виде снега.

На западе уже в первых числах ноября ожидается постепенное снижение температуры и первые ночные морозы. После этого туда вновь придет потепление, которое продержится до средины третьей недели месяца. Конец месяца будет прохладным, но без морозов.

В центральных областях будет несколько холоднее, а 19-21 числа на столбике термометра можно даже будет увидеть отметки до -3 градусов в светлое время суток.

Некоторые восточные области к началу четвертой недели и вовсе засыпет снегом, однако к началу декабря он растает.

Традиционно теплее будет на юге Украины, хоть местные жители смогут увидеть мокрый снег, но ниже ноля температура днем опускаться не будет.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что декабрь будет весьма мягок к украинцам, ведь сильных морозов в этот месяц не ожидается.