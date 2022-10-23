Перші морози вже на горизонті: чого чекати українцям від погоди у листопаді

Чого чекати від погоди у листопаді

Відносно теплий жовтень в Україні наближається до завершення, а йому на зміну незабаром прийде прохолодний та дощовий листопад.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, денні морози ближче до кінця листопада теж будуть, проте недовго і не скрізь. Загалом останній місяць осені в Україні буде переважно похмурим і з великою кількістю опадів, як у вигляді дощів, так і у вигляді снігу.

На заході вже в перших числах листопада очікується поступове зниження температури та перші нічні морози. Після цього туди знову настане потепління, яке протримається до середини третього тижня місяця. Кінець місяця буде холодним, але без морозів.

У центральних областях буде трохи холодніше, а 19-21 числа на стовпчику термометра можна навіть побачити позначки до -3 градусів у світлий час доби.

Деякі східні області до початку четвертого тижня взагалі засипле снігом, проте до початку грудня він розтане.

Традиційно тепліше буде на півдні України, хоч місцеві жителі зможуть побачити мокрий сніг, але нижче за нуль температура вдень опускатися не буде.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що грудень буде дуже м’яким до українців, адже сильних морозів цього місяця не очікується.