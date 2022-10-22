Спокійним буде лише початок місяця: коли чекати магнітних бур у листопаді

Листопад для метеозалежних простим не буде

На противагу відносно спокійному в плані магнітних бур жовтень, листопад стане справжнім випробуванням для метеозалежних.

Як говориться в матеріалі 1+1, у листопаді відносно спокійним буде лише початок місяця, але вже з 11 числа величезних спалахів накриє Землю і може призвести до погіршення самопочуття у деяких категорій людей.

Відомо, що метеозалежні люди та пацієнти із серцево-судинними захворюваннями можуть бути особливо чутливими до подібних збурень магнітного поля планети, а тому їм рекомендують подбати про своє здоров’я за кілька днів до початку бурі.

Зазначається, що у листопаді їх варто чекати на наступні дати:

11 листопада — потужна буря, яка може тривати близько двох днів. Метеочутливі люди можуть зіткнутися із погіршенням самопочуття;

15 листопада — слабша буря тривалістю до 12 годин;

18 листопада — буря середньої інтенсивності, яка може викликати дратівливість або пригнічений настрій;

25 листопада — дуже потужна магнітна буря, яка протягнеться кілька днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто найбільш чутливий до цього явища, а також що потрібно робити, щоб зменшити його вплив на самопочуття та здоров’я.