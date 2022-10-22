Спокойным будет лишь начало месяца: когда ждать магнитных бурь в ноябре

Ноябрь для метеозависимых простым не будет

В противовес относительно спокойному в плане магнитных бурь октября, ноябрь станет настоящим испытанием для метеозависимых.

Как говорится в материале 1+1, в ноябре относительно спокойным будет лишь начало месяца, но уже с 11 числа чреда мощных вспышек накроет Землю и может привести к ухудшению самочувствия у некоторых категорий людей.

Известно, что метеозависимые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть особо чувствительными к подобным возмущениям магнитного поля планеты, а потому им рекомендуют позаботиться о своем здоровье за несколько дней до начала бури.

Отмечается, что в ноябре их стоит ждать в следующие даты:

11 ноября — мощная буря, которая может длиться около двух дней. Метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия;

15 ноября — более слабая буря длительностью до 12 часов;

18 ноября — буря средней интенсивности, которая может вызвать раздражительность или подавленное настроение;

25 ноября — очень мощная магнитная буря, которая протянется несколько дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто наиболее чувствителен к этому явлению, а также что нужно делать, чтобы уменьшить его влияние на самочувствие и здоровье.