Зима 2022-2023: українцям розповіли, чи чекати на сильні морози

Цього року зима буде теплішою від середньостатистичної на 2-3 градуси

Українці вже налаштовані на те, що попереду на них чекає важка зима. Не виключається, що цієї холодної пори у зв’язку з війною можуть бути перебої з електроенергією та опаленням. Однак важливу роль відіграє і те, якою у цей період буде погода за вікном.

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що зима цього року не буде надто холодною та надто сніговою, передає НВ.

За його словами, зима 2022-2023 буде теплішою від середньостатистичної на кілька градусів. Варто також чекати снігу. Кількість опадів буде в межах середньостатистичних характеристик, а часом навіть менша. Сніговий покрив залишатиметься приблизно на тривалі періоди — один чи два тижні на всій території України за винятком півдня, там він буде іноді.

Метеорологічна зима розпочнеться у першій декаді грудня, зазначає Білик. Тобто температура почне падати нижче за 0°C. Це більше стосується західних та північних регіонів країни. Не виключається, цього року у приморських регіонах вона може не настати.

Також начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру наголосив, що найхолоднішим місяцем цієї зими буде лютий, а найтеплішим — грудень.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, чого чекати українцям від погоди у листопаді.

Також "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці зими.