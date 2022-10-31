Яка зима чекає на українців у 2022 році: коли буде найхолодніше

Поперемінно будуть як теплі періоди, так і холодніші

Взимку 2022 року громадяни України матимуть змогу спостерігати на своїх термометрах температуру, яка перевищує кліматичну норму на один-два градуси. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик під час інтерв’ю виданню "Ділова столиця".

За словами Білика, ця зима не сильно відрізнятиметься від усіх попередніх. Тобто буде середньостатистичною, а отже, очікуються як періоди тепла, так і холодів.

Синоптик зазначив, що суттєві похолодання очікуються в січні-лютому, але триватимуть вони не надто довго. Зазвичай, ці короткочасні похолодання проходять за максимум десять днів.

Також стало відомо, що з великою ймовірністю сніг цього року очікується в західних і північних областях нашої країни.

Нагадаємо, раніше портал "Телеграф" повідомляв про те, якою буде метеоситуація у найближчі два тижні. Де очікуються дощі, а де встановиться сонячна погода.

Також Телеграф писав про те, що синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця 2022 року. Згідно з прогнозами, перші заморозки можна буде очікувати вже зовсім скоро.