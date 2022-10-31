Какая зима ждет украинцев в 2022 году: когда будет холоднее всего

Попеременно будут как теплые периоды, так и более холодные

Зимой 2022 года граждане Украины смогут наблюдать на своих термометрах температуру, которая превышает климатическую норму на один-два градуса. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык во время интервью изданию "Деловая столица".

По словам Билыка, эта зима не будет сильно отличаться от всех предыдущих. То есть будет среднестатистической, а значит ожидаются как периоды тепла, так и холодов.

Синоптик отметил, что существенные похолодания можно ожидать в январе-феврале, но длиться они будут не слишком долго. Обычно эти кратковременные похолодания проходят за максимум десять дней.

Также стало известно, что с большой долей вероятности снег в этом году можно ожидать в западных и северных областях нашей страны.

Напомним, ранее портал "Телеграф" сообщал о том, какой будет метеоситуация в ближайшие две недели. Где ожидаются дожди, а где установится солнечная погода.

Также Телеграф писал о том, что синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца 2022 года. Согласно прогнозам первые заморозки можно будет ожидать уже совсем скоро.