"Погодные катаклизмы" отменяются: синоптики рассказали о метеоситуации на ближайшие 2 недели
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В Украине снизится температура воздуха, но холодов и снежных заносов пока не предвидится
Несмотря на прогнозы синоптиков и народных синоптиков о резком ухудшении метеорологической ситуации в различных регионах Украины, данная информация, скорее всего, нуждается в корректировке.
По крайней мере, на ближайшие дни.
Так, сегодня, 31 октября, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Только ночью на Левобережье, а днем в Донецкой и Луганской областях пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Такой прогноз дают на сайте "Метеопрог".
Затем в начале нового месяца ожидается увеличение температуры воздуха в столичном регионе – об этом пишет сайт "Погодник".
В западных областях "оптимистическая" погода продержится три дня, и затем начнет стабильно снижаться.
Центральные области также испытают резкое снижение температуры воздуха после "всплеска" в начале недели.
И только для жителей южных областей снижение температуры будет не стремительным, а "плановым".
И хотя, как писал "Телеграф", первые заморозки и снег придут в Украину уже в ноябре (по мнению начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка), первый снег будет непродолжителен и его будет мало. И это не может не радовать. Поэтому всем хорошей погоды на новой недели и в новом месяце!