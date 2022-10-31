"Погодные катаклизмы" отменяются: синоптики рассказали о метеоситуации на ближайшие 2 недели

В Украине снизится температура воздуха, но холодов и снежных заносов пока не предвидится

Несмотря на прогнозы синоптиков и народных синоптиков о резком ухудшении метеорологической ситуации в различных регионах Украины, данная информация, скорее всего, нуждается в корректировке.

По крайней мере, на ближайшие дни.

Так, сегодня, 31 октября, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Только ночью на Левобережье, а днем в Донецкой и Луганской областях пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Такой прогноз дают на сайте "Метеопрог".

Погода в Украине в последний месяц октября

Затем в начале нового месяца ожидается увеличение температуры воздуха в столичном регионе – об этом пишет сайт "Погодник".

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В западных областях "оптимистическая" погода продержится три дня, и затем начнет стабильно снижаться.

Запад будет с теплом, хоть и не надолго

Центральные области также испытают резкое снижение температуры воздуха после "всплеска" в начале недели.

Центральные области просят холода повременить с приходом

И только для жителей южных областей снижение температуры будет не стремительным, а "плановым".

Южанам, как всегда, повезло

И хотя, как писал "Телеграф", первые заморозки и снег придут в Украину уже в ноябре (по мнению начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка), первый снег будет непродолжителен и его будет мало. И это не может не радовать. Поэтому всем хорошей погоды на новой недели и в новом месяце!