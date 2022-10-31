"Погодні катаклізми" скасовуються: синоптики розповіли про метеоситуацію на найближчі 2 тижні

В Україні знизиться температура повітря, але холодів та снігових заметів поки не передбачається

Незважаючи на прогнози синоптиків та народних синоптиків про різке погіршення метеорологічної ситуації в різних регіонах України, ця інформація, швидше за все, потребує коригування.

Принаймні найближчими днями.

Так, сьогодні, 31 жовтня, у більшості областей України опадів не очікується. Лише вночі на Лівобережжі, а вдень у Донецькій та Луганській областях пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Такий прогноз дають на сайті "Метеопрог".

Погода в Україні в останній місяць жовтня

Потім на початку нового місяця очікується підвищення температури повітря у столичному регіоні – про це пише сайт "Погодник".

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У західних областях "оптимістична" погода протримається три дні, а потім почне стабільно знижуватися.

Захід буде з теплом, хоч і не надовго

Центральні області також зазнають різкого зниження температури повітря після "сплеску" на початку тижня.

Центральні області просять холоду почекати з приходом

І лише для мешканців південних областей зниження температури буде не стрімким, а "плановим".

Жителям півдня, як завжди, пощастило

І хоча, як писав "Телеграф", перші заморозки та сніг прийдуть в Україну вже у листопаді (на думку начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика), перші снігопади будуть нетривалими і їх буде завсім небагато. І це не може не тішити. Тому всім хорошої погоди в новому тижні та у новому місяці!