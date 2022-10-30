Погода в Украине: синоптик дал прогноз до конца года
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Ноябрь и декабрь в этом году будут теплее, чем обычно
Последние два месяца 2022 года будут не слишком холодными, однако украинцам стоит уже вскоре ожидать заморозков и первого снега.
Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщает, что первая неделя ноября порадует погодой, поскольку за окном будет солнечно, а температура воздуха будет подниматься в некоторые дни до +15 градусов. Ночью минимально будет до +3 градусов, а максимально — до +8, передает НВ. В целом температура воздуха в ноябре в этом году будет выше на 1,5-2 градуса, нежели обычно.
Первые заморозки и снег придут в Украину уже в ноябре. Но первый снег будет непродолжителен и его будет мало. А уже полноценный снег накроет Украину в декабре. Также синоптик добавил, что температура воздуха в первый месяц зимы также будет выше на два градуса, в сравнении с прошлым годом.
Отмечается, что количество осадков в декабре 2022 будет ниже нормы, а зима будет больше похожа на европейскую.
"Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 °C. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны", ― объясняет Билык.
Также синоптик добавил, что на юге зима может и не наступить в декабре. Бывали годы, когда на юге по температурным показателям зимы не было вовсе.
Ранее издание "Телеграф" сообщало, что синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни.
Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали украинцам, стоит ли ждать сильных морозов зимой 2022-2023.