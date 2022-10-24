Опята ждут: погода дарит украинцам период "охоты за грибами"

В большинстве регионов будет сыро, но без существенных осадков – чем не повод отправятся на "охоту за грибами"?

Несмотря на то, что "на горизонте" уже показались первые морозы, большинству населения пока еще рано прекращать активность, связанную с походами на природу.

К примеру, в понедельник, 24 октября, в стране будет сыро, но без существенных осадков – чем не повод посетить любимый парк или бор неподалеку от города, предлагает синоптик Наталья Диденко.

Ведь температура в понедельник, по информации синоптика, будет оставаться достаточно комфортной – в районе +10+18 градусов.

"В Киеве понедельник будет без дождя, днем до +14, +15 градусов. Дальше – снова дождики, но не холодно", — пишет Наталья Диденко.

На следующий день, 25 октября, в большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями; ночью без существенных осадков; ночью и утром местами туман; днем — местами небольшой дождь; ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​10-15° тепла. Такой прогноз приводит "Суспільне".

В среду, 26 октября, ожидается облачная погода и дождь; ночью и утром местами туман; ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем ​​10-15 ° тепла.

Более благоприятной будет погода в четверг, 27 октября – украинцев ждут прояснения на небесном фронте, без существенных осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем ​​10-15 ° тепла.

И, наконец, в пятницу, 28 октября, в большинстве областей будет облачно, но с прояснениями; без существенных осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15° тепла.

"Такая погода — настоящий подарок для грибников", — пишут специалисты на "Суспильном".

Но при этом еще раз напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности, особенно в тех регионах, которые были деоккупированы с начала года – всегда стоит опасаться неприятных сюрпризов со стороны рашистов в виде мин, растяжек и прочих гадостей. Кстати, даже фашисты из росСМИ ненавязчиво намекают на то, что стоит запастись грибами, и затем передать их на нужды ВСУ — погода способствует этому.

Поэтому в целом украинцам стоит готовиться к "грибам" (а затем — к "охоте на оккупантов"), но не забывая о том, что это дело может быть очень опасным. Но какой украинец боится мин и снарядов больше, чем рашистов? В итоге — до встречи в лесу, пришло время делать запасы перед нашей Победой и холодной зимой!