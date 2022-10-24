У більшості регіонів буде сиро, але без істотних опадів – чим не привід вирушить на "полювання на гриби"?

Незважаючи на те, що "на горизонті" вже з’явилися перші морози, більшості населення поки що рано припиняти активність, пов’язану з походами на природу.

Наприклад, у понеділок, 24 жовтня, у країні буде сиро, але без істотних опадів – чим не привід відвідати улюблений парк чи бір неподалік міста, пропонує синоптик Наталія Діденко.

Адже температура в понеділок, за інформацією синоптика, залишатиметься досить комфортною – близько +10+18 градусів.

"У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів. Далі – знову дощі, але не холодно", — пише Наталія Діденко.

Наступного дня, 25 жовтня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями; вночі без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман; вдень місцями невеликий дощ; вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 ° тепла, вдень 10-15 ° тепла. Такий прогноз наводить "Суспільне".

У середу, 26 жовтня, очікується хмарна погода та дощ; вночі та вранці місцями туман; вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

Більш сприятливою буде погода у четвер, 27 жовтня – на українців чекають прояснення на небесному фронті, без істотних опадів; вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

І, нарешті, у п’ятницю, 28 жовтня, у більшості областей буде хмарно, але з проясненнями; без істотних опадів; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8 ° тепла, вдень 10-15 ° тепла.

"Така погода — справжній подарунок для грибників", — пишуть фахівці на "Супільному".

Але при цьому ще раз нагадують про необхідність дотримання всіх заходів безпеки, особливо в тих регіонах, які були деокуповані з початку року – завжди варто побоюватися неприємних сюрпризів з боку рашистів у вигляді мін, розтяжок та інших гидотів. До речі, навіть фашисти з росЗМІ ненав’язливо натякають на те, що варто запастись грибами, а потім передати їх на потреби ЗСУ — погода сприяє цьому.

Прогноз погоди від росЗМІ на тимчасово окупавану територію

Тому загалом українцям варто готуватися до "грибів" (а потім — до "полювання на окупантів"), але не забуваючи про те, що ця справа може бути дуже небезпечною. Проте, знаємо, що будь-який українець навряд чи боїться мін та снарядів більше, ніж рашистів. Тому — до зустрічі в лісі, настав час робити запаси перед нашою Перемогою та холодною зимою!