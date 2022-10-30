Погода в Україні: синоптик дав прогноз до кінця року

Листопад і грудень цього року будуть теплішими, ніж зазвичай

Останні два місяці 2022 року будуть не надто холодними, проте українцям варто вже незабаром чекати на заморозки та перший сніг.

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомляє, що перший тиждень листопада порадує погодою, оскільки за вікном буде сонячно, а температура повітря підійматиметься в деякі дні до +15 градусів. Вночі мінімально буде до +3 градусів, а максимально до +8, передає НВ. Загалом температура повітря в листопаді цього року буде вищою на 1,5-2 градуси, ніж зазвичай.

Перші заморозки та сніг прийдуть до України вже у листопаді. Але перший сніг буде нетривалий і його буде мало. А вже повноцінний сніг накриє Україну у грудні. Також синоптик додав, що температура повітря в перший місяць зими також буде вищою на два градуси порівняно з минулим роком.

Зазначається, що кількість опадів у грудні 2022 року буде нижчою за норму, а зима буде більше схожа на європейську.

"Метеорологічна зима означає стійке зниження середньодобової температури нижче 0 °C. Це стосується переважно північних та західних регіонів країни", — пояснює Білик.

Також синоптик додав, що на півдні зима може не наступити в грудні. Були роки, коли на півдні за температурними показниками зими не було зовсім.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що синоптики порадували прогнозом погоди на найближчі дні.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли українцям, чи варто чекати сильних морозів взимку 2022-2023.