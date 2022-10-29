"Всі - мерщій до саду": синоптики порадували прогнозом погоди на найближчі дні

Після коротких холодів в Україну знову повернеться тепло

Відповідно до прогнозу, який склав ексклюзивно для "Телеграфа" кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, найближчими днями на українців чекає не дуже тепла погода, але потім ситуація покращиться, і кінець жовтня – початок січня порадує нас з вами помітним потеплінням.

Якщо говорити конкретно про сьогоднішній день, суботу, 29 жовтня, то вона буде дуже теплою — від +14+19 градусів, упевнена синоптик Наталія Діденко.

"Тому завтра краще побути більше на вулиці — звичайно, з усіма обережностями і як електрострум дозволить узгоджувати плани", — рекомендує фахівець. Іншими словами, як говорилося в одному з фільмів, що стали класикою "Всі до саду!"

У Києві в суботу буде хмарно, але тепло, навіть дуже тепло, до +16, +17 градусів. Практично – найтепліший день із найближчої синоптичної перспективи, хоч і з невеликим дощем.

Своїм баченням погоди у вихідні поділилися і в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні у суботу, 29 жовтня

Погода на вихідних — прогноз Укргідрометцентру

На відміну від суботи, наступного дня, неділя, 30 жовтня, на думку Ігоря Кібальчича, буде більш прохолодною.

У західній частині країни пройде невеликий, на Прикарпатті помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7...+12°С, удень +13...+18°С.

У північних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Мінімальна температура повітря становитиме +7…+12 °С, максимальна +10…+15 °С.

У центральних регіонах уночі та вранці місцями пройде дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +8…+13 °С, удень +13…+18 °С.

На півдні України мінлива хмарність, протягом доби пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +14…+19°С.

У східній частині вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень +12…+17 °С.

Вже нового тижня Наталія Діденко обіцяє невелике похолодання, але в межах комфортної температури.

"Надалі – холодніше, але ще будуть "підстрибування" градусів догори. Навіть уночі "мінусів" не видно", — зазначає експерт.

Такий прогноз підтверджують на сайті "Метеопрог": на їхню думку, понеділок-вівторок будуть порівняно холодними, а потім температура повітря знову спрямує вгору – принаймні у столиці.

Погода в Києві на 2 тижні

На заході буде навіть тепліше.

Погода в західних областях на 2 тижні

Трохи більше градусів тепла втратять центральні області, але ситуація у них виправиться до закінчення першої декади листопада.

Погода в центральних областях

Стабільна "теплиня" порадує мешканців південних областей.

Погода в південних областях на 2 тижні

На жаль, у другій половині листопада погода почне псуватись, і з’являться перші "мінусики".

Погода у Києві на місяць

Чому, втім, навряд варто дивуватися – зима не за горами.